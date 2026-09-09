注意力不足可能是創意來源 研究：ADHD與創造力共享大腦機制

【文‧黃嬿】

許多家長一聽到孩子有注意力不足過動症 (ADHD)，就積極尋找治療方法，甚至藥物控制，避免在學業落後於人。但科學家發現，過動症與創造力擁有共同的大腦結構，這種特徵可以激發創意，若透過創造性活動來引導這種分心狀態，可幫助增強大腦中與專注力和自我控制相關的系統，取代藥物治療。

注意力不足過動症 (ADHD) 影響著數百萬人，會使日常生活中需要集中注意力、控制衝動和持續專注的任務變得更加困難。但同時，一些非常成功的藝術家和創新者也具備 ADHD 的相關特徵，科學家想解開這種矛盾。

注意力不足不是缺陷

現在被診斷 ADHD 的孩子愈來愈多，家長帶著他們被迫走上醫療評估與藥物控制的辛苦路程，原因是社會對過動症有一個負面的框架。德國神經科學家科學家表示，現在社會上通常以從缺陷的角度看待注意力不足過動症等注意力相關疾病，這種「注意力缺陷」的框架，源自於對注意力本身更深層的誤解。

最大的誤解是，注意力只有在高度集中時才有價值，但是思維遊離或注意力不集中，並不只是注意力下降，而是反映大腦在各種想法之間建立獨特聯繫的機制，這個過程是創造性思維的基礎。

思維走神激發更多創意

該研究嘗試理解過動症，發現注意力和創造力依賴於一些相同的神經網路。研究人員以自由聯想思維為例，讓想法朝著意想不到的方向發展的能力，有助於產生創造性的見解，但類似的模式也與注意力分散、走神以及其他在 ADHD 中常見的行為有關。

注意力分散也等於具備更廣闊的視野，鼓勵探索性思維與原創能力，激發更多想法。科學家表示，注意力範圍越廣，在需要集中精力完成單一目標的任務時，可能會造成困難，但這種吸收更多資訊和在不同想法間切換的傾向，也可能鼓勵探索，並使人們更容易建立意想不到的聯繫，這是原創性工作的關鍵能力。

藝術創造可成為非藥物處方

研究表示，包括藝術、音樂、舞蹈、寫作、遊戲等在內的創意活動，參與創意活動有助於強化控制注意力的神經網絡，可能重塑與衝動和過動相關的行為模式。而創造性活動之所以有用，部分原因是它們有一定的規則和方向，但又不會要求注意力高度集中。

科學家表示，真正的創意表達，能調動與注意力控制相關的神經迴路，本質上是對大腦的一種鍛煉。對於患有 ADHD 的孩子來說，在創作藝術或演奏音樂時，沉浸其中的體驗，是透過順應，而非對抗他們天生的認知方式，來增強他們天生的專注力。

這項研究發現為藥物以外的治療方法提供可能性，總而言之，研究呼籲，過動症治療方式需要廣泛的研究，匯集神經科學家、藝術治療師、臨床醫生和其他領域的專家共同參與。該研究已刊登在《iScience》期刊。

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