新研究：長時間久坐已損害腿部血管功能 運動也無法抵銷傷害

【文‧Emmastein】

許多人認為下班運動就能彌補久坐一天對身體的傷害，但加拿大達爾豪斯大學團隊最新研究無情戳破這個粉紅泡泡。科學家發現，就算運動促進心血管健康，只要你「連續坐 2 小時不起來」，腿部血管彈性依然會遭到嚴重打擊，而運動對這件事一點保護作用都沒有。

研究團隊將 21 位參與測試的健康年輕人分為 2 組，實驗組（11 位）進行長達 12 週的高強度間歇訓練 ，對照組（10 位）維持原本生活習慣，意欲探討 12 週高強度間歇訓練能否讓腿部血管抵抗 2 小時久坐帶來的負面影響。

結果顯示實驗組心肺耐力明顯大幅提升，但 2 組人在連續坐 2 小時後，膕動脈（Popliteal artery）血管擴張能力都出現相同程度的下降。換句話說，提升整體體能並不能抵消久坐對下肢血管造成的急性傷害。

膕動脈位於膝蓋後方，是負責供應小腿血液的關鍵大血管，久坐會導致該部位血流大幅減少，血管內壁承受的剪應力大幅下降，從而使血管內皮細胞功能受損，內皮細胞釋放的一氧化氮減少，血管就會變得比較「僵硬」，這過程若長期持續，就會增加動脈硬化、高血壓、心血管疾病風險。

多數人認為運動 1 小時就能抵消一整天久坐傷害，但新研究強調「久坐」和「缺乏運動」是 2 個獨立的健康風險，有氧適能可能無法完全保護血管功能，運動固然重要，但更需要你主動打破長時間久坐習慣。

既然運動無法抵銷久坐傷害，我們該怎麼辦？現代運動醫學非常推崇一個概念：NEAT，即除了睡覺、進食及刻意安排的運動，藉日常所有瑣事讓身體自然消耗熱量，比如每坐 30～45 分鐘就站起來走動 2～3 分鐘，倒杯水、上個廁所或站著伸展一下小腿（墊腳尖）都行。

科學家提醒上班族應避免長時間坐著不動，偶爾站起來走動才是保護心血管終極之道。

新論文發表在《European Journal of Applied Physiology》期刊。

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