3分衝刺勝過90分運動 研究揭驚人分子反應、牽動老化相關蛋白

【文‧黃嬿】

運動多久很重要，但「運動多激烈」可能更能決定身體產生什麼反應。美國洛克斐勒大學最新研究發現，只要累計 3 分鐘的高強度運動，就能讓血液中大量蛋白質與代謝物出現變化，而且與 90 分鐘中等強度運動產生截然不同的分子反應。

研究團隊比較短時間高強度衝刺與長時間中等強度運動。高強度組進行 6 次 30 秒全力衝刺，每次之間休息 4 分鐘，中等強度組則持續 90 分鐘騎自行車或在跑步機運動。研究人員在運動前、運動後立即及數小時後採血，分析近 3 千種蛋白質及數百種代謝物，並在 8 週訓練後再次測試。

結果顯示，6 次 30 秒累計的 3 分鐘全力衝刺後，血液中接近四分之一的蛋白質濃度發生改變，相較之下，90 分鐘中等強度自行車運動影響的蛋白質，不到 0.25%。中等強度跑步機運動造成的變化雖比自行車明顯，仍遠不及短跑衝刺。

研究發現，高強度衝刺同時改變超過 200 種代謝物，並迅速提高參與血管生長、組織重塑和荷爾蒙訊號傳導的蛋白質水平。這些蛋白質中的一些似乎是透過一種稱為胞外域脫落的快速細胞訊號傳導過程進入血液的，它們不是新產生的，而是細胞表面已有的蛋白質片段被切下來，迅速進入血液循環。

影響其他組織

研究人員進一步將人體脂肪細胞暴露於受試者衝刺後取得的血液，結果發現，脂肪細胞中與能量利用、荷爾蒙訊號及營養感知相關的基因活動也發生改變，顯示運動產生的分子可能進一步影響其他組織。

更值得注意的是，研究找出 33 種與較低心血管及代謝疾病風險相關的蛋白質，其中 32 種受到衝刺運動影響，中等強度運動則只有 3 種，短跑促進的蛋白質當中，超過四分之一還與較慢的生物老化有所關聯。

不過研究團隊強調，這並不能證明每天衝刺 3 分鐘就能延緩老化或預防疾病，相關結果仍屬關聯性證據。但研究顯示，短暫而劇烈的運動，確實可以啟動非常強烈的全身性分子反應，而且經過 8 週訓練後依然存在。

多樣化運動最好

這也不代表高強度運動一定優於長時間有氧運動。衝刺帶來快速且強烈的即時反應，中等強度運動雖然初期變化較小，但部分脂肪酸及肝臟來源蛋白質在運動數小時後才明顯增加，顯示不同強度的運動會啟動不同的生理反應。

研究顯示，與其在兩種運動之間二選一，更好的方式可能是相互搭配。短時間高強度訓練可刺激心血管及代謝系統，中低強度有氧運動則有助建立耐力與心臟健康。這項研究成果刊登於《Cell Reports Medicine》。

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