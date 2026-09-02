兩個階段看3C愈久愈傷 研究：1歲與6歲

【文‧黃嬿】

現代兒童從小接觸手機、平板與電視已相當普遍，過去不少研究發現，兒童螢幕使用時間越長，日後學業表現往往越差，但研究結果並非完全一致。最新一項長期追蹤研究指出，問題可能不只是每天看多久，孩子在哪一個年齡大量接觸螢幕同樣重要，其中嬰兒期以及剛進入學校的階段，可能是特別值得注意的敏感時期。

現實生活中，許多兒童的螢幕使用量早已超過專家建議的時間限制。但實際影響還沒有一個全面的圖譜，過去研究多半只觀察兒童某一個年齡的螢幕使用情況，或集中於已經入學的孩子，較難判斷究竟哪一個成長階段受到的影響最大。

法國國家健康與醫學研究院與新加坡國立大學研究團隊，利用「新加坡健康成長隊列研究」資料，追蹤兒童從 1~8 歲的螢幕使用情況，再比較他們 9 歲時的學業成績，以及約 10.5 歲時的工作記憶表現。

研究共納入 502 名兒童，從嬰兒期一路追蹤至童年中期。結果發現，較長的螢幕觀看時間，確實與日後較差的學業成績及工作記憶有所關聯，但這種關係並不是每個年齡都一樣明顯，其中以 1 歲左右及 6 歲左右的關聯最突出。

嬰兒時期影響最大

研究作者指出，在所有觀察時間點中，1 歲時螢幕使用所呈現的效應最大，顯示嬰兒早期可能是一個高度敏感的發展階段。此時大腦正在快速建立神經連結，如果大量時間被螢幕占據，可能排擠原本有助認知發展的活動，包括與父母說話及互動、閱讀、遊戲與探索周遭環境。

有趣的是，研究並未發現 2 歲與 3 歲時的螢幕使用量，與後來的認知表現存在明顯關聯，到了 6 歲左右，這種關係卻再次出現。

正規教育要更長專注力

研究人員認為，6 歲通常正值兒童進入正規學校教育的階段，生活開始對專注力、記憶、閱讀與持續學習提出更高要求。如果螢幕使用占去大量時間，可能再次排擠閱讀、寫作、遊戲、運動以及親子互動等活動，因此對後續學習表現產生較明顯的影響。

研究團隊強調，這項研究屬於觀察性研究，不能直接證明螢幕時間就是造成學業成績下降的原因，家庭環境、父母教育程度與生活方式等因素，也可能同時產生影響。

不過研究結果支持兒童螢幕使用「少一些可能更好」的方向。對單一兒童而言，每天多看一小時螢幕造成的差異或許不大，但若放大到整個兒童人口，即使只是小幅影響，也可能使相當數量兒童的學習表現受到影響。

研究人員因此認為，控制螢幕使用更應注意兒童所處的發展階段，若要降低可能的負面影響，從嬰幼兒期就減少不必要的螢幕接觸，並在接近入學年齡時再次加強管理，可能是較值得重視的兩個時期。該研究已刊登於《世界兒科學雜誌》 (World Journal of Pediatrics)。

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