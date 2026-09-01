為何 30~50 歲感覺時光飛逝 專家：因為只會窮忙

【文‧黃嬿】

為什麼許多人都有同樣的感覺，小時候一年漫長得像永遠，過了 30 歲後，生日、過年卻一年比一年快？心理學家指出，時間感知有高度彈性與主觀性，感覺時光快慢的關鍵之一，在大腦處理多少資訊，以及生活還剩下多少新鮮感。

人的時間感並不像時鐘固定前進。當大腦處理的資訊愈多，一段時間留下的心理內容愈豐富，回頭看時往往感覺比較漫長，而如果每天待在熟悉環境、見同樣的人、走同樣的路、重複類似工作，大腦不需要花太多力氣處理新資訊，就容易「記憶壓縮」。

有趣的是，當下的時間感與事後回憶甚至可能完全相反。無聊、焦慮或等待時，人會覺得時間特別慢，因為注意力不斷回到時間本身，大腦同時充斥著對過去、未來以及各種瑣事的思考，而看一部精彩電影、閱讀一本好書或專心工作時，注意力集中在單一目標，反而常出現「怎麼一下就過了兩小時」的感覺。

但幾個月甚至一年後再回頭看，情況可能倒過來。充滿旅行、新朋友與第一次體驗的日子，因為留下大量不同的記憶節點，回想起來顯得漫長；每天高度重複的生活雖然當下可能忙得不可開交，幾個月後卻只剩下少數鮮明記憶，讓人產生「今年怎麼一下就過完了」的感覺。

年紀愈大感覺愈快

心理學家露絲‧奧格登 (Ruth Ogden) 針對 918 名英國成年人進行的研究便發現，77% 受訪者覺得聖誕節似乎一年比一年來得快。過去一項約 500 人的經典研究發現，如果問「上星期、上個月、去年過得多快」，年齡差異並不明顯，但問到「過去十年」，年紀愈大的人愈傾向覺得時間過得快。

40 歲以上受訪者回顧人生時，也普遍覺得童年時間較慢，之後逐漸加速。但關係並非一直直線上升，研究結果顯示大約到 60 歲左右可能進入平台期。另一項研究發現，生活中的例行、重複程度愈高，受試者回顧過去 10 年時愈容易覺得時間過得快，當生活中新體驗比較多，時間感相對較慢。

記憶節點變少

這也可以解釋為什麼 30~50 歲常成為「人生加速」感最明顯的階段。童年幾乎每天都有新事物，第一次上學、第一次旅行、第一次交朋友，甚至第一次自己搭車，對大腦而言都是需要大量處理的新資訊。20 多歲也往往充滿畢業、求職、戀愛、搬家等人生轉折。

進入 30、40 歲後，許多人的生活反而高度規律化，工作內容逐漸熟悉，通勤路線固定，社交圈穩定，一週由上班、接送孩子、家務與週末活動組成。生活可能比年輕時更加忙碌，但「新奇事件」所占比例反而下降。大腦擅長把重複資訊自動化處理，因此一年真正留下的獨特記憶節點變少，回頭看時，十個相似的星期可能壓縮成一星期，於是產生歲月飛逝的感覺。

如果不想讓人生愈過愈快，心理學家的建議並不是把行程塞得更滿，而是增加生活「新鮮感」。到沒去過的地方旅行、學習新技能、改變固定路線、接觸不同的人，甚至只是嘗試新的餐廳，讓大腦持續增加新記憶，就能延緩時間流逝感知。

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