3C 增強兒童認知能力？芬蘭研究點出關鍵差異

【文‧黃嬿】

網路已經成為現代生活的另一個世界，與真實生活密不可分，但未成年孩子拿起手機、平板開始上網，在不少父母眼中仍像犯了大忌。然而，一項歷時約8年的芬蘭研究卻得到意外結果，兒童時期螢幕使用時間較長的孩子，到了青少年時期反而往往有較好的認知表現。研究人員因此提醒家長，不必把所有螢幕使用一概視為有害，真正重要的可能是孩子「在螢幕上做什麼」。

這項研究來自芬蘭「兒童身體活動與營養研究」(PANIC Study)，研究團隊招募兒童，約 6~9 歲開始追蹤，一路觀察至青春期，分析長期身體活動、久坐行為及螢幕時間與青少年認知能力之間的關係，同時比較男孩與女孩，以及不同活動強度是否帶來差異。

童年到青春期正值大腦持續發育的重要階段，這段時期形成的認知能力可能延續至成年，進一步影響學習與未來工作表現。研究人員原本關心的是，長期久坐、活動不足及大量螢幕使用是否傷害認知，但統計結果卻出現相反方向，從童年到青春期累積較多螢幕時間，與青少年時期較好的整體認知表現有關。

另一項有趣結果出現在「工作記憶」，工作記憶是大腦短暫保留資訊並同時加以處理的能力，例如心算、閱讀長句或按照老師連續幾項指令完成工作，都需要使用工作記憶。研究發現，螢幕時間較長的孩子，在兩項工作記憶測驗中的反應速度也比較快。

關鍵是用手機來做什麼

但研究人員強調，這並不代表「螢幕看愈久，孩子就愈聰明」。現在所謂的螢幕可能是電視、手機、電腦、電子書、遊戲機，也可能是學習、創作及社交工具，全部算成螢幕時間，很可能掩蓋真正影響認知發展的因素。

研究團隊認為，螢幕活動的內容，可能比單純計算時間更重要。如果孩子使用數位設備閱讀、學習、創作，或進行需要策略、解決問題與積極思考的活動，可能有助解釋研究觀察到的正向關聯。因此，與其全面禁止螢幕，更值得關心的是孩子究竟如何使用。

平衡運動與數位生活

身體活動也出現類似現象。研究發現，長期參與某些運動與較好的認知表現有關，顯示活動「類型」可能比單純累計運動時間更重要。整體而言，從事有組織與指導性質的運動類型愈多，認知能力較好。

其他研究也逐漸發現，「螢幕時間」可能是過度簡化的衡量方式。耶魯大學一項涵蓋 6,629 名青少年的研究發現，高螢幕使用者並非全部情緒狀況較差，玩電玩產生正面情緒，但玩社群則相反，顯示「怎麼使用」可能與「用了多久」同樣重要。

芬蘭研究人員因此認為，目標不應只是把孩子與螢幕隔離，而是在身體活動與數位生活之間取得平衡，同時鼓勵孩子把螢幕用在學習、創造、解決問題與積極思考上。研究成果發表在《兒科運動科學》期刊。

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