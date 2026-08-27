空中輻射不是開玩笑 哈佛：機師、空服員罹癌機率高

【文‧黃嬿】

宇宙輻射來自太空，大部分會被地球大氣層阻擋，但飛得愈高，大氣層提供的保護愈薄，因此長時間在高空工作的飛行員與空服員，承受的宇宙輻射明顯高於地面工作者。最新大型研究顯示，在超過 500 種職業中，空服員死於輻射相關癌症的比例最高，飛行員排名第二，甚至高於核子技術人員。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC)，機組人員每年因工作累積的宇宙輻射有效劑量約為 3~6 毫西弗，實際數字取決於飛行高度、航線與飛行時數。相較之下，即使一般旅客一年搭乘 10 次美國跨國往返航班，接受的宇宙輻射約為 0.4 毫西弗，兩者相差可達一個數量級。

過去研究早已發現，機組人員罹患部分癌症的機率較高，但究竟是否因此增加癌症死亡率，證據仍相對有限。哈佛醫學院研究團隊最新發表於《美國醫學會內科醫學期刊》(JAMA Internal Medicine) 的研究，分析全美超過 1,200 萬份包含職業資訊的死亡證明，希望進一步找出答案。

風險高於核子技術人員

研究鎖定與輻射暴露相關的癌症，包括白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤，以及皮膚癌、乳癌、甲狀腺癌、攝護腺癌與中樞神經系統癌症。結果發現，空服員因輻射相關癌症死亡的比例最高，飛行員則位居第二，空服員死於這類癌症的機率比一般勞動人口高約 50%，飛行員則高約 36%。

從死亡原因占比來看，一般勞動人口約有 5% 的死亡與這些癌症有關；空服員則達 6.9%，相當於每 14~15 名死亡的空服員中，就有一人死於這類癌症；飛行員也達 6.7%，兩者都高於其他職業，即使經常接觸非宇宙輻射的核子技術人員，在研究中的排名也只有第 12。

進一步分析顯示，飛行員與空服員死於乳癌、中樞神經系統癌症、攝護腺癌及黑色素瘤的機率都顯著偏高，飛行員的白血病死亡風險也較高。值得注意的是，兩類機組人員死於與輻射暴露無明確關聯的癌症，並沒有普遍升高。研究認為，這使單純以生活方式或社經條件解釋差異的可能性降低，也讓職業性輻射暴露成為值得重視的因素。

重視職業健康風險

不過，研究仍不能證明宇宙輻射就是直接元凶。機組人員還面臨另一項特殊風險，生理時鐘長期被打亂，夜間飛行、跨越時區、不規律輪班與時差，都可能干擾晝夜節律，而晝夜節律紊亂本身也被認為可能與癌症風險有關，因此難以完全拆解兩種因素各自的影響。

研究團隊建議，長期從事高空飛行工作的人員可考慮定期接受皮膚檢查，女性機組人員也可與醫師討論是否提早或增加乳癌篩檢頻率。研究建議，機組人員長年累積的宇宙輻射暴露值得進一步重視，航空與職業安全主管機關應比照其他職業性輻射，建立更完整的劑量監測與健康管理制度。

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