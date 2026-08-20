每天搭電梯改成走樓梯 可降低心血管疾病死亡風險 39%
【文‧Emmastein】
有益心臟健康的最簡單運動之一，就是日常生活選擇走樓梯而不是搭電梯。新研究表明經常爬樓梯的人死於心血管疾病風險降低 39%，全因死亡風險降低 24%，且心臟病、中風、心臟衰竭等主要心血管疾病發生率同步降低。
心血管疾病是全球頭號死亡原因，尤其是缺血性心臟病與中風，但心血管疾病很大程度上可透過健康生活方式預防，包括規律運動、健康飲食、不抽菸，以及控制血壓和膽固醇，而爬樓梯是一項實用但經常被忽視的方法。
研究人員彙整近 1,900 篇研究，分析超過 48 萬名 35～84 歲不等的參與者數據（中位追蹤期 14 年），發現爬樓梯與降低心血管死亡風險、總體死亡率之間存在一致關聯。
數據顯示有爬樓梯習慣的人，死於心血管疾病風險大幅降低 39%，死於任何病因（全因死亡率）的風險降低 24%，同時罹患心肌梗塞、中風與心臟衰竭的機率也明顯下降。
研究人員指出，爬的層數越多健康益處越大，而大型數據表明每天只要爬約 6 層樓梯，就能產生可衡量的正面影響。
全球超過四分之一成年人運動量不足，理由通常是沒時間或體力不支，但爬樓梯完美解決這個痛點，你不需特別空出 1 小時去健身房，只要把「爬樓梯」融入日常就能達到極佳健康效益，包括提升心肺耐力、增加肌肉量。
下次上班看著擠滿人的電梯與空蕩蕩的樓梯，想想只要走幾層樓梯就能一口氣降低心血管疾病死亡風險將近 40%，別猶豫，偶爾爬一下樓梯吧。
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