AI失業還沒發生 但加薪機會消失

【文‧黃嬿】

過去幾年，人們最擔心的是 AI 會不會搶走工作，但預期中的大規模失業潮至今沒有出現。越來越多研究反而發現，AI 對整體就業的影響仍然有限，真正率先受到衝擊的，可能不是工作本身，而是薪水。換句話說，AI不一定讓你失業，卻可能讓你更難加薪。

AI 帶來的第一波勞動市場衝擊，不是大規模裁員，而是重新決定哪些技能值得付更多錢。現在還沒有出現大規模失業的原因，是 AI 能讓同樣數量的員工完成更多工作，企業不必急著裁員，卻可能減少新增人力需求，也削弱部分員工要求加薪的籌碼，因此消失的未必是現有工作，而是原本可能出現的新職缺與加薪機會。

阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 最新白皮書分析美國 321 種職業，將勞工統計局薪資與就業數據，與美國人工智慧公司 Anthropic 衡量各職業 AI 使用程度的資料結合。結果發現，自生成式 AI 快速普及以來，高 AI 曝險職業的實質薪資成長，相較低 AI 曝險職業落後約 6.7%，但就業人數並未明顯下降。

部分高度曝險職業已出現實質薪資下滑。電腦程式設計師約 75% 的工作任務高度暴露於 AI，2022~2024 年間實質薪資下降 6.1%，統計助理也下降 5.4%。

不過，並非所有薪資變化都能歸咎於 AI。廣播播音員與電台 DJ 的 AI 曝險程度不高，實質薪資卻在兩年間暴跌 52%；另一方面，個人理財顧問約三分之一工作涉及 AI，薪資反而增加 8.4%，行政法官、裁決員與聽證官約 30% 的工作任務涉及 AI，同期薪資更上升 17.5%。這些差異顯示，產業景氣、勞動供需及其他結構性因素同樣會左右薪資。

最終薪資下滑

更值得注意的是，AI 帶來的薪資衝擊並不平均。Apollo 研究發現，自 2023 年以來，收入最低 25% 勞工的薪資成長下降 10.7%，服務業從業人員更下降 24.3%；相較之下，收入最高四分之一的勞工並未出現明顯影響，代表 AI 普及可能進一步拉大不同技能與收入階層之間的差距。

最終人類薪資會下滑。賓州大學經濟學家的模型則顯示，AI 對薪資可能呈現「駝峰型」走勢，自動化初期，AI 與人類互補、提高生產力，薪資反而上升，但隨著 AI 逐漸接管更多原本由人類完成的認知工作，人類勞動的稀缺性下降，薪資可能觸頂並轉為下滑。

模型基準情境顯示，當約 37% 的「智慧型任務」被自動化，薪資開始從高點回落。目前 Marinescu 估計已有超過 14% 的智慧型任務被自動化，距離模型中的轉折點仍有一段距離，她也強調，目前尚未看到整體薪資反轉的明確證據。

AI 革命真正值得關注的，或許不只是「機器會不會取代人」，而是當一個人搭配 AI 就能完成過去需要更多人的工作時，企業還需要雇用多少人，以及還願意為人類的工作支付多少錢。

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