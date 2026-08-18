得新冠後免疫力變差？研究：新冠病毒會「喚醒」體內休眠病毒大亂鬥

【文‧Emmastein】

人體就像一座監獄，關著你從小到大感染過的各種病毒，有些並未徹底離開，而是躲在體內休眠。發表在《自然》期刊的新論文針對逾千名 COVID-19 住院患者進行研究，驚訝發現當新冠病毒闖進你的身體大鬧一場，會連帶喚醒原本沉睡中的病毒大軍一起瘋狂搞破壞。

人在成長過程會感染各式各樣病毒，有些病原體永遠無法從體內徹底清除，只是因你的免疫系統很強壯，能將這些病毒死死壓制在細胞內不吵不鬧，所以你平常沒有感受到病毒威脅。

但根據發表在《自然》（Nature）期刊的新論文，德州大學奧斯汀分校研究團隊分析 2020～2021 年間住院的上千名 COVID-19 患者，發現近一半患者體內原本已「沉睡」的舊病毒被重新活化，包括：

EB 病毒： 極普遍的皰疹病毒，全球超過 9 成（包括台灣）人口均感染過，多數病毒在感染後終身潛伏。

極普遍的皰疹病毒，全球超過 9 成（包括台灣）人口均感染過，多數病毒在感染後終身潛伏。 巨細胞病毒（cytomegalovirus）： 常見的皰疹病毒 ，多數人感染後沒有症狀，病毒會終身潛伏在體內。

常見的皰疹病毒 ，多數人感染後沒有症狀，病毒會終身潛伏在體內。 指環病毒（Anellovirus）：無囊膜的環狀單鏈 DNA 病毒，廣泛存於健康人體血液、組織及各種體液內，通常無害但會大量增殖。

研究人員指出，當新冠病毒闖進身體大鬧造成強烈發炎反應，免疫系統因忙著對付新敵人，便無暇顧及原本沉睡於細胞一隅的病毒，這些病毒趁機按不同時間表醒來，EB 病毒、指環病毒通常第一波甦醒，巨細胞病毒、單純皰疹病毒會等約 3 週才在患者的呼吸道系統發難。

過去科學家以為，只有免疫系統嚴重受損的人（如愛滋病患者）才會導致潛伏病毒復發，

但新研究發現即使免疫系統健康，只要侵入體內的新冠病毒夠「流氓」，同樣會喚醒其他病毒。

團隊追蹤患者一年後還發現，指環病毒復發與「長新冠（Long-COVID）」症狀具明顯關聯，雖然研究無法確定指環病毒是造成長新冠的元兇，還是只是「免疫力耗盡」指標，但這場病毒混戰都可能讓你陷入長期病痛折磨。

還有一點特別值得注意，新研究再次印證 EB 病毒與自體免疫疾病（如多發性硬化症、紅斑性狼瘡）有關，新冠病毒可能讓體內沉睡的 EB 病毒重新活躍，進而放大全身炎症，可以解釋為什麼有些人得過新冠後，身體會出現免疫系統攻擊自己的現象。

人體免疫系統雖然極機靈，隨時動態調整以殲滅外來病原體，但也敵不過一來就能引發連環爆的新冠病毒，新研究提醒我們]，新冠病毒並非單打獨鬥，也永遠不要小看那些我們以為已「和平共存」的舊病毒。

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