「吃不胖」天選之人的祕密：罕見基因變異 天生體脂低、血糖更穩定

【文‧Emmastein】

我們身邊總有些人無論怎麼吃都不胖，這讓科學家懷疑一個人的代謝能力與肥胖傾向背後藏著遺傳祕密。現在，一項涵蓋全球超過百萬人基因組的大型研究發現驅動此體質差異的遺傳線索，簡單來說，吃不胖不單靠意志力或生活習慣，主要還是罕見基因突變給的超能力。

研究團隊使用外顯子定序（exome sequencing）方法鎖定 DNA 負責製造蛋白質的特定區段，並搜尋血液中三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇的比例（TG：HDL）──該指標與多項心臟及代謝風險因子疾病相關，能高度反映一個人的整體代謝健康狀態：數值越高，通常代表體內脂肪堆積越多、胰島素阻抗越嚴重，也越容易有心血管問題。

具體而言，研究共分析來自美洲、歐洲、亞洲 1,032,116 名受試者的外顯子定序數據，並針對 1,617 個獨立常見變異訊號進行統計校正，確保找到的關聯性來自罕見變異本身。

最終團隊擇出與 TG：HDL 比值存在明顯關聯的 59 個獨立基因，這些基因在肝臟與脂肪組織都有助調節身體平衡、儲存與能量燃燒方式，其中最引人注目的基因稱為 FNIP1（folliculin-interacting protein 1），本質上扮演「煞車」角色，負責壓抑細胞燃燒過多能量──在食物匱乏的飢荒時代，這是保命神技；但放在現代，這就是變胖元兇之一。

基因變異成為吃不胖「超能力」

然而分析發現有些人天生攜帶罕見 FNIP1 基因突變，該突變會關閉 FNIP1 基因拷貝，就像煞車力道少一半，反而使身體燃燒能量效率更高，伴隨一系列令人羨慕的代謝優勢，包括：明顯較低的體脂、肝臟脂肪明顯較少、較佳的血糖（升糖）控制能力、以及心血管代謝疾病罹患風險降低約 60%。

研究團隊進一步透過小鼠實驗證實，關閉小鼠肝臟的 FNIP1 路徑後，即使餵食小鼠高油高糖垃圾食物長達 30 週，這些小鼠依然能有效抵抗肥胖與脂肪肝堆積。

過去基因研究多聚焦於「常見基因變異」（人群比例較高，但單一影響力較小），新研究特別鎖定稀有基因變異，這些變異雖然只出現在少數人身上，但單一變異影響力卻極為強大，FNIP1 正是「罕見但強效」的典型變異例子，它告訴我們：有些人的代謝優勢，可能來自單一關鍵基因「關閉」。

FNIP1 也因此成為高潛力代謝調控靶點，若科學家能安全微調 FNIP1 功能，或許就能以精準的基因調控幫助擺脫肥胖與代謝疾病困擾。

新論文發表在《自然》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】