與 AI 說話比跟家人還多 專家：AI正在侵蝕親密關係

【文‧黃嬿】

AI 愈來愈像一個「完美朋友」，24 小時在線、不會不耐煩、問什麼都有答案，還能記住使用者的喜好與每一次對話。它邏輯清晰、善於傾聽、從不批評，甚至會適時安慰、鼓勵，讓不少人開始思考，當 AI 比真人更容易相處，人類的親密關係會發生什麼變化。

近兩年，AI 情感伴侶快速興起。許多平台讓使用者自由設定 AI 的名字、性別、外貌與背景故事，並提供自然流暢的語音互動。這些 AI 不只能記住個人生活、興趣與過去的聊天內容，也被設計成展現同理心，給予不帶批判的回應與持續的肯定，讓人產生彷彿與多年好友對話的感受。

心理學家指出，人類天生具有「擬人化」傾向，容易將情感投射到非人類事物。當 AI 的語言、聲音和互動愈來愈像真人，使用者也更容易把它視為值得信任的對象，甚至想像成理想伴侶、知己或家人。

AI 確實能帶來正面效果。哈佛商學院研究發現，與 AI 夥伴互動能有效降低孤獨感，其效果與真人交流相近，甚至優於觀看影片等娛樂活動，研究認為，「感到被傾聽」以及自己的想法被認真、尊重且有同理心地回應，是 AI 能減輕孤獨感的重要原因。OpenAI 與麻省理工學院媒體實驗室研究也發現，適度使用 ChatGPT 語音模式，有助於降低孤獨感，效果優於純文字互動。

人際關係的重點在付出

然而，學界也開始關注另一個問題，AI 是否正在取代人際關係中最困難、卻也是最重要的部分。專家指出，真實的人際互動充滿摩擦，需要耐心、妥協、理解與修復衝突，親密關係更是如此。伴侶必須透過一次次磨合，學會理解彼此的需求，也在共同付出中建立信任與親密感。相較之下，AI 幾乎總是耐心傾聽、持續肯定，很少爭辯，也不會因情緒而拒絕互動。

不少研究者擔心，長期依賴這種「低摩擦」互動，可能逐漸改變人們對現實人際關係的期待。當使用者習慣 AI 隨時理解、支持自己後，面對真實世界中不可避免的衝突與磨合，可能更容易感到失望，甚至降低投入人際關係的意願。系統性文獻回顧也指出，過度依賴 AI 情感伴侶，可能帶來情感依附、社交技能退化，以及真人互動被取代等風險。

親密關係消失

這樣的現象已開始出現在現實生活，有些有自覺的人已經發現，每天向 AI 說的話比和自己家人還多。《連線》雜誌曾以「AI 寡婦」描述部分女性的處境，她們抱怨伴侶花大量時間與 AI 對話，甚至將情感寄託於 AI，而忽略真實的婚姻與家庭互動。

真正的親密感，來自彼此願意花時間理解對方、包容差異、共同面對衝突，並在一次次磨合中建立信任。當 AI 將這些過程全部簡化，人們得到的或許是更輕鬆的陪伴，卻未必能取代人與人之間，因共同付出而產生的深刻連結。未來人類可能愈來愈「懶得」經營那些需要大量付出的真實關係，但是當人們不再投入經營親密關係後，人類做為社會性動物會如何，目前沒有答案，但肯定不會更快樂。

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