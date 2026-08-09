女性就業超過男性 分析：男性愈來愈懶得工作

【文‧黃嬿】

美國職場正出現一場前所未有的性別逆轉。女性的職業選擇愈來愈多，不再侷限於家庭照顧者角色；另一頭，待在家中的男性卻愈來愈多。最新調查顯示，2026 年初，美國女性就業人數首度超越男性，而且這並非經濟衰退造成的短暫現象，而是數十年勞動市場變遷累積的結果。

女性就業人數超過男性，過去只發生過兩次，一次是 1930 年代經濟大蕭條，另一次是新冠疫情前，但都只是短暫交叉。1990 年代初，美國男性就業人數還比女性多近 700 萬人，但三十多年來差距持續縮小，如今已完全消失。根據聯準會統計，過去一年男性就業人數淨減少 14.2 萬人，女性則增加 29.8 萬人；過去兩年新增的 120 萬個工作機會中，約三分之二由女性取得。經濟學家分析，過去的現象是經濟衰退暫時推動，但這次不是，感覺是一次永久性的轉變。

女性優勢產業需求增加

原因之一在於美國新增工作集中在女性占優勢的產業。2023~2025 年間，醫療保健與社會服務新增 180 萬個工作，占全美新增就業的一半以上，而製造業、科技、金融與媒體等男性比例較高的產業，近年成長停滯，甚至出現裁員。

教育選擇也正在改變未來職場。2023 年，美國護理學系本科生有 87% 為女性，語言治療碩士生更有 96.4% 是女性。自 2019 年起，美國醫學院女生人數也持續超越男生。

AI 的快速發展，可能進一步擴大這股趨勢。照護、醫療、教育等需要人際互動與臨場判斷的工作，目前仍較難被 AI 取代，而基礎程式設計、部分金融與資訊工作，正逐漸受到 AI 衝擊，而這些領域男性比例相對較高。

女性收入提高，也帶動另一波就業循環。隨著更多女性晉升主管與專業人士，市場對托育、家事服務、寵物照護等需求同步增加，進一步創造更多工作機會。

另一方面，美國男性勞動參與率持續下降，自 1948 年開始統計以來已由 86.7% 降至 67.2%，女性則由 32% 提高至 57.2%，雙方差距持續縮小，疫情後男性就業人數下降幅度比女性更多。統計也顯示，愈來愈多年輕男性與父母同住，非工作時間約七成花在電子遊戲與電腦娛樂，鴉片類藥物濫用危機對男性衝擊更大，可能加劇部分男性退出勞動市場，或使他們更難重返職場。

新藍領帶來職業出路

社群媒體上流行一種被女性供養的「居家男友」標籤，遠未成為主流，只是諷刺現代因職業變遷，女性比男性在經濟上更活躍的狀態。

未來 AI 時代並非沒有男性的新機會，隨著 AI 逐步取代部分辦公室工作，電工、水電、設備維修、半導體設備、機器人維護、電網工程等需要現場操作與技術判斷的高技能技術工種，反而可能成為下一波最搶手的「新藍領」。

專家認為，未來除了持續鼓勵女性投入科技領域，也應鼓勵更多男性進入醫療、教育與照護等快速成長產業。新的社會結構轉變與技術發展，正在重塑職業版圖，將來誰的收入更高、工作更具彈性，生活模式自然會相應調整，傳統的性別分工也將持續被改寫。

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