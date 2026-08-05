2歲前少吃糖 研究：晚年失智風險可降逾二成

【文‧黃嬿】

糖分無所不在，孩子從小就面臨飲料、零食、甜點等各種誘惑，不少家長努力控制孩子吃糖，卻仍難避免在學校、聚會或獎勵機制中接觸大量糖分。最新研究指出，少吃糖不只是避免肥胖，生命早期降低糖分攝取，還可能為大腦帶來長達數十年的保護效果，降低晚年失智症風險。

過去研究已證實，攝取過多糖分容易增加第二型糖尿病風險，而糖尿病會造成血管損傷，進一步提高失智症發生率。不過，胎兒期及幼兒時期的糖分攝取，是否會影響數十年後的大腦健康，一直缺乏直接證據。

香港科技大學研究團隊利用英國二戰期間的「糖配給制度」進行分析。英國因戰時物資短缺限制糖分供應，直到 1953 年才解除。配給取消後，民眾每日平均糖分攝取量幾乎翻倍，從約 41 公克增加至 80 公克。

研究團隊分析近 6.5 萬名出生於戰前、戰時及戰後民眾的健康資料，並依據受試者在胎兒期到兩歲前是否經歷糖配給制度分組，再追蹤 55 歲以後 15 年的醫療紀錄。

失智風險降低 23%

結果發現，在排除高血壓、糖尿病等因素後，胎兒期至出生後第一年糖分攝取較少的人，晚年罹患失智症的風險，比配給結束後出生者低 21%，若從胎兒期到兩歲前都處於低糖環境，風險更降低 23%。即使最後罹患失智症，生命早期糖分攝取較少的人，平均也比其他人晚 2.6 年才被診斷出失智症。

研究團隊也替部分受試者進行腦部掃描，發現早期攝取較少糖分的人，灰質體積較大、白質高訊號病灶較少，代表大腦組織受損程度較低，腦部健康狀況較佳。

研究人員認為，從懷孕到兩歲是大腦發育的重要階段，適度減少糖分攝取，可能有助降低晚年失智症風險、延後發病時間，研究成果已刊登於《神經病學》期刊。

因果關係仍須再釐清

不過，專家也提醒，這項研究屬於觀察性研究，仍不能證明糖分就是造成差異的唯一原因。英國阿茲海默症研究協會指出，戰時與戰後出生者除了糖分攝取不同，整體營養、熱量攝取及生活環境也存在差異，都可能影響研究結果。

此外，目前《柳葉刀》失智症委員會公布的可調整風險因子中，尚未將糖分列為獨立危險因子。研究團隊也強調，仍需更多研究釐清兩者之間的因果關係。

儘管如此，專家一致認為，均衡飲食仍是維持大腦健康最重要的方法，而從懷孕到兩歲這段關鍵發育期，減少不必要的糖分攝取，或許能為未來數十年的腦部健康打下更好基礎，作為降低失智風險的潛在策略。

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