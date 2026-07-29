財富繼承是富豪的事 研究：中產家庭將承擔「老化通膨」

【文‧黃嬿】

許多國家正進入高齡化社會，第一代累積的大量資產正逐步移轉給下一代，因此大規模財富移轉成為全球關注的趨勢。但專家分析，隨著醫療照護通貨膨脹，財富轉移將只集中在富豪家庭，許多中產階級的退休儲蓄，可能會耗在醫療費用上。

嬰兒潮世代得益於數十年來房價上漲、股市強勁和經濟成長，掌握美國一半以上的家庭財富。他們去世後，預計其中很大一部分財富將傳給後代。據估計，未來二十年內，將有 68~84 兆美元的資金和資產易手。

但是，史上最大規模財富轉移，正面臨一個重大問題，就是老化的成本愈來愈高。最富裕的家庭或許能夠度過難關，但許多中產階級家庭卻無法承受。

醫療照護費用飆升

《華盛頓郵報》分析美國聯邦政府資助的調查，關注 2006~2022 年間去世的人，統計他們在生命最後十年自掏腰包支付的醫療照護費用，並根據財富類別評估影響。研究期間發現老化帶來的成本日益沉重，支付護理費用後身無分文的人口比例，幾乎增加一倍，從 6% 上升到近 11%，而最貧困的五分之一人群，有高達 41% 的人最後耗盡財富。

這些數字可能低估實際損失，因為計算中沒有完全包含輔助生活設施和養老院的住宿費用，這些地方的年費，通常高達 7.5~13 萬美元，甚至更多。根據 CareScout 的護理成本調查，2025 年全美養老院單人房及基本服務的費用中位數約為每年 74,400 美元。提供更全面服務的養老院單人房年平均費用則高達 13 萬美元，如果一位患有失智症的老人需要入住七年，那麼總費用將接近 100 萬美元。

雖然大多數美國老年人都是房主，許多人已經還清房貸，當他們需要更多照顧時，可以透過出售房屋來獲得收入。但他們最後會發現，即使出售房屋可能不足以支付這筆龐大費用。且在美國，很少有人買私人保險，許多家庭不得不變賣房產、動用遺產，甚至動用自己的積蓄來照顧父母。

退休與醫療支出負擔重

經濟學家分析，財富不容易有剩餘繼承給後代的原因很多，與過去幾代人相比，如今人們的子女較少，無法得到子女的幫助，人們的壽命更長，養老設施的費用也飆漲。根據 CareScout 的調查顯示，輔助生活設施的平均費用在五年內上漲 44%，幾乎是通貨膨脹率的兩倍，直言大規模財富轉移的說法具有誤導性，原因就在於此。

美國非營利公共政策智庫羅斯福研究所四月發表的一項研究也得出結論，家庭財富轉移只會發生在財富最頂層的家庭中，中產階級家庭的財富主要不是傳承，而是花在退休和每月醫療照護上，而中低收入家庭在退休後將耗盡畢生積蓄，導致代際財富縮水，加劇貧富差距。

羅斯福研究所經濟學家坦言地說，大多數美國人在耗盡資產支付長期護理費用後，幾乎沒有什麼可以留給子孫後代了，且這些人實際上比我們意識到的更多。

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