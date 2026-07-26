手機會致癌？流傳多年的老議題 最新大型研究再次得出否定結果

【文‧邱倢芯】

雖然是個老議題了，但「使用手機會不會致癌」這件事吵了多年，現在一個大型研究再度給出否定的答案；當然，即便研究單位給出了答案，但對於深信手機電磁波有害健康的人來說，終究是信者恆信。

一項最新整合世界衛生組織（WHO）委託研究成果的大型分析指出，目前沒有可靠證據顯示手機電磁波會增加腦部、頭部或頸部癌症的發生率，也為這項爭論已久的議題提供最新科學證據。

電磁波其實存在於日常生活的各個角落，從收聽廣播、觀看電視、使用 Wi-Fi、藍牙設備，到 GPS 衛星導航及行動電話通訊，都需要透過電磁波傳遞訊號。手機使用的無線電波屬於低能量、非游離輻射（Non-ionizing Radiation），與 X 光、伽瑪射線等高能量、具有游離能力的輻射不同，無法直接破壞 DNA，因此理論上造成細胞癌化的機制也不同。

然而，由於高能量游離輻射早已被證實會增加癌症風險，社會大眾長期以來也擔心，手機所使用的低能量電磁波是否可能在長時間暴露下對人體造成慢性影響。這類疑慮其實可追溯至冷戰時期，當時微波爐、電視等電子產品開始普及，加上曾傳出蘇聯疑似利用微波訊號照射美國駐莫斯科大使館等事件，使「電磁波是否危害健康」逐漸成為外界關注的議題，即使後續智慧手機與各類無線裝置快速普及，這樣的疑問始終沒有消失。

（首圖來源：Unsplash）

為釐清相關爭議，世界衛生組織於 2019 年委託科學團隊展開 13 項系統性文獻回顧，針對電磁波可能帶來的健康影響進行全面盤點，研究範圍涵蓋癌症、生育能力、頭痛、耳鳴等不同健康議題，除了整理過去數十年的研究成果，也評估各項證據的品質與可信度。雖然 WHO 尚未正式公布完整分析結果，但負責腦癌研究的作者近期率先整合自身成果與其他回顧內容，提前揭露目前最重要的研究發現。

研究團隊分析了 1994 年至 2022 年間共 63 項與手機及腦癌相關的研究，結果發現，不論是腦癌、頭部癌症或頸部癌症，都沒有證據顯示與手機使用存在關聯。即使是長時間使用手機超過 10 年，或屬於高頻率使用者，也沒有觀察到癌症風險因此提高。研究同時檢視其他常見疑慮，例如廣播、電視發射站的電磁波是否會增加兒童白血病風險，同樣未發現兩者存在因果關係。

研究人員也指出，如果手機電磁波真的會提高腦癌發生率，那麼隨著全球智慧手機使用人口在過去二十多年大幅成長，各國腦癌病例理論上也應該同步增加。然而流行病學資料並未呈現這樣的趨勢，這也是目前支持「手機不會導致腦癌」的重要證據之一。

不過研究團隊也提醒，這並不代表所有電磁波相關健康議題都已有定論。除了腦癌之外，許多研究領域仍缺乏足夠數量或高品質的證據，因此目前仍難以做出十分明確的結論。人體健康本身就受到遺傳、飲食、運動、生活型態、環境及社會經濟條件等眾多因素共同影響，要單獨證明某一項暴露因素是否導致疾病，本來就相當困難。

值得注意的是，在 WHO 委託的各項研究中，「手機使用與腦癌」反而是目前累積證據最完整、研究品質最高的議題之一。研究作者表示，就現有觀察性研究而言，相關證據已達到最高可信度等級，代表目前科學界沒有發現足以支持手機增加腦癌風險的證據。

當然，研究團隊也強調，科學研究很少能夠證明某件事情「百分之百沒有風險」。隨著 5G、6G 以及更多無線通訊技術持續發展，未來仍需要持續進行長期追蹤與研究，確認不同通訊技術下的電磁波暴露是否帶來新的健康影響，也讓各國制定的電磁波暴露標準能持續依據最新證據調整。

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