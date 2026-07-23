焦慮、肥胖、不婚不生 研究：人類演化無法適應現代社會

【文‧黃嬿】

現代生活每天都是忙碌不堪，但大多數人不是忙得很快樂，而是感覺自己庸庸碌碌，時間過去也沒有留下深刻的感受，反而換來焦慮、肥胖、社會低生育率的代價。科學家表示，這是人體進化錯配的結果，人類進化軌道本來就不是設計來包山包海的。

壓力、焦慮與孤獨並非完全是個人性格或生活習慣造成，而是反映我們所處的環境，與人類身心原本演化適應的環境之間存在落差。

發表於《行為科學》(Behavioral Sciences) 期刊的一篇研究指出，人類經過數十萬年的演化，是為了生活在由熟人組成的小型群體中，並對眼前、可辨識的威脅做出反應。然而，短短幾百年間，科技與社會快速發展，卻讓人類一夕之間進入人口密集、資訊爆炸、全天候連線的世界，身體與心理的適應速度，遠遠追不上環境改變。

競爭與迷失

新加坡科技設計大學 (SUTD) 環境心理學家表示，現代人生活在龐大的城市、持續不斷的網路連結，以及層層交織的壓力之中，每天都在感受來自工作、財富、外貌、教育與社會地位的競爭。這種環境與人類演化所適應的條件相去甚遠，因此容易導致肥胖、慢性焦慮、孤獨感，甚至心理健康惡化。

尤其在社群媒體時代之前，人們大多只會與身邊數十位親友比較，很容易了解自己在群體中的位置，如今，人們卻每天透過網路與數百甚至數千名朋友、親戚、名人、網紅及陌生人比較收入、外貌、家庭、旅遊與成就。競爭本來就是人類演化的一部分，但現代科技讓競爭感變得無所不在，也使害怕落後 (FOMO)、地位焦慮與自我懷疑更加強烈。

多重危機加劇問題

從過敏、近視、肥胖，到慢性焦慮、孤獨感，甚至許多已開發國家面臨的超低生育率，都可以視為「進化錯配」的表現。而近年氣候變遷、全球疫情、經濟不穩定，以及 AI 快速發展等因素，又形成相互疊加的「多重危機」，進一步放大這種錯配。

研究指出，金融危機、新冠疫情以及生活成本上升，加劇人們對經濟與社會地位的不安全感，促使更多人投入更激烈的競爭，導致工作過勞、倦怠、社會信任下降與親社會行為減少，形成惡性循環，讓競爭壓力持續升高。

自覺落後與低生育率

研究也將低生育率納入這套理論解釋。演化上，當資源充足、競爭較弱時，生物通常傾向提早繁殖，反之，若資源稀缺、競爭激烈，則會延後生育，把更多時間投入教育、能力培養與資源累積，以提高未來競爭力。

現代城市正符合後者的情境。人口密集、高房價、教育競爭以及收入差距擴大，使許多人長期感受到資源不足，因此不斷延後結婚與生育，希望等到學歷、工作、收入都達到理想狀態後才建立家庭。

然而，在高度重視成就、財富與社會流動性的工業化社會，加上社群媒體持續放大他人的成功，人們往往低估自己的社會地位，也更容易陷入「永遠還不夠好」的焦慮。研究指出，這些因素在東亞已開發國家尤其明顯，也促成教育競賽與超低生育率等現象。

調整生活環境解決問題

研究人員強調，解決方式並不是回到沒有科技的時代，而是重新設計更符合人類本性的生活環境。例如減少城市擁擠感、增加綠地與自然空間、鼓勵面對面的人際互動、適度使用社群媒體、降低對科技產品的依賴、提倡自然飲食與更多接觸大自然。數位科技的設計，也應該降低人們彼此比較與競爭的誘因，而不是不斷放大焦慮與地位競逐。唯有讓現代環境更符合人類數十萬年演化形成的需求，才能真正解決現代人的身心問題。

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