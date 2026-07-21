玩不起的時代 專家：「休閒娛樂通膨」讓人更不開心

【文‧黃嬿】

從房價到上餐廳吃飯，無所不漲，既然出門就花錢，乾脆不出門吧，但現在即使不出門，也躲不過這波通膨海嘯，連在家看電影或玩電子遊戲都變得愈來愈貴，經濟學家分析，居家休閒通膨，會讓人對經濟感到更悲觀。

過去幾年，消費者一直飽受「娛樂通膨」的困擾，音樂會或體育賽事、遊樂園門票等現場體驗活動價格都大幅上漲。現在居家休閒娛樂也讓人感到支出壓力。首先是硬體設備，微軟 Xbox、蘋果都在 6 月下旬宣布設備漲價計畫，一個月前，任天堂也宣布漲價，將在美國把 Switch 2 的價格提高 11%，原因是記憶體晶片短缺導致零件價格上漲。

電子設備、服務都大漲

這波漲價可能會讓消費者買不起。PNC 銀行高級經濟學家對外媒採訪時表示，2026 年經濟通膨將捲土重來。我們在旅遊、娛樂、音樂會等領域已經非常清楚地看到這一點，現在也開始在居家休閒領域看到更多這種趨勢。

經濟學家表示，隨著生產效率的提高，經通膨和產能調整後，電腦及相關設備的價格曾一度下降。但隨著零件成本飆升，這一趨勢已開始逆轉，消費者享受到的通貨緊縮優惠似乎即將結束。

除了硬體本身，還有「串流媒體通膨」。Netflix、亞馬遜、Spotify、迪士尼、HBO Max、Apple+ 無一不漲。經濟學家警告稱，無論外出或在家進行的休閒活動價格上漲，會進一步加劇一般民眾的經濟悲觀情緒。居家活動成本也在上漲，自 2019 年以來，美國電價已飆升 45%。

休閒活動是幸福感來源

OECD 2024 年報告顯示，參觀博物館、美術館、音樂會等文化活動、社交互動、社區參與，都與較高的生活滿意度有明顯關聯。當這些活動因價格上漲而減少時，幸福感也容易下降。英國研究也發現，參與文化休閒活動的人，生活滿意度顯著高於未參與者，休閒運動也是一樣。

因此心理上，房租、水電雖然重要，人們對通膨的感受，往往來自「可自由支配支出」，少去餐廳、少旅行、少看演唱會、少參加社交活動，才會真正感受到生活滿意度變差。研究發現，當人們被迫減少這類支出時，消費者信心和經濟情緒往往惡化，即使薪資其實也在成長。

休閒娛樂是分散注意力、逃離現實生活，獲得快樂的主要途徑，經濟學家認為，休閒消費價格上漲對消費者信心的傷害，常常比一般 CPI 數字更明顯。

找回舊時代幸福感

最便宜的休閒活動，可能是讀書。美國勞工統計局報告稱，自 2019 年初以來，影音和電子遊戲的訂閱或租賃價格上漲 53%，電視服務價格上漲 27%，音樂訂閱價格上漲 14%。另一方面，休閒書籍的價格下降 4%。

當休閒娛樂愈來愈昂貴，或許我們可以找回舊時代的快樂泉源，與家人朋友相處、接觸自然、運動、閱讀、逛博物館等利用公共資源，這些活動不需花大錢，也能創造美好回憶，提升幸福感。

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