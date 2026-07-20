「川普帳戶」出生就開始投資 專家：成敗在18歲之後

【文‧黃嬿】

美國政府為「川普帳戶」投入 1 千美元，只是一個起點，家長最多可以每年最多可投入 5 千美元，但 18 歲前不能提領，資金也不能隨意選股，只能投資追蹤美國股市的低成本指數基金，例如 S&P 500 指數基金，有點像美國版的「新生兒投資帳戶」。但專家稱，這個帳戶最大問題不是投入多少錢，而是大多數人在 18 歲時都不太會理財。

由於「川普帳戶」只能買符合規定的低成本美國大盤指數基金或 ETF，因此被視為政府送給每個新生兒一份 S&P 500 ETF。白宮的說法是，川普帳戶為數百萬兒童提供在美國擁有股票的機會，而美國股票的持有權歷來「分配不均，許多家庭，尤其是年輕家庭和低收入家庭，很少或根本沒有股票持有權。該計劃得到包括投資巨頭貝萊德在內的一些大型企業的支持。貝萊德表示，約有 40% 的美國人沒有參與金融市場。

TrumpAccounts.gov 網站上基於一個假設，標普 500 指數的歷史年回報率將超過 10%，並且連續 55 年不間斷，預測如果每年投入 250 美元，用戶到 18 歲時將擁有 19,000 美元，到 55 歲時將擁有 878,000 美元。

如果將每年投入額提高到 5,000 美元的最高限額，家長總共需要投入約 9.1 萬美元，用戶到 18 歲時將擁有 271,000 美元，到 55 歲時將擁有 1,300 萬美元。這個帳戶最具吸引力的說法是，「孩子可以透過家人幾乎察覺不到的投入，最終成為富翁。」為附和川普帳戶，美國越來越多雇主包括 Uber、英特爾、IBM 和輝達在內的多家公司承諾向員工的「川普帳戶」捐款，做為一項福利。

美化市場與忽略帳戶條款

但這個說法有兩個陷阱，晨星公司數據顯示，未來十年美國股市的回報率，可能會更低，接近每年 6.3% 的平均回報率。

此外，該帳戶是「延稅」不是「免稅」，且子女年滿 18 歲時會自動轉換為傳統個人退休帳戶，除非符合教育或首次購屋等特殊情況，否則在 59 歲半之前提取資金可能會被處以 10% 的罰款。

18 歲後父母只能袖手旁觀

所有金融專家都指出，這個帳戶的主要風險之一，並非來自市場未來回報率多少，或美國國稅局會不會罰款，而是孩子 18 歲時獲得帳戶完全控制權之後發生的事情。理財專家指出，「帳戶最終價值不是存款，而是可能 90% 以上來自數十年的複利，因此重點不在於投入多少錢，而是這孩子能否把錢放在那裡足夠長的時間，讓時間發揮作用。」

而現實是，大多數人在 18 歲時都不太會理財。因此，重點還是金錢教育，教育必須從早期開始，對金錢及其代表意義、賺錢所需付出的代價進行教育，與複利本身同樣重要。

受益者只是少數人

最後受惠的可能只是少數人。因為低收入家庭的孩子，可能在年滿 18 歲時被迫取出帳戶裡的錢來補貼家用，因此不得不支付罰款，川普帳戶並不能解決這個問題，專家建議這個情況下，家長還是把錢存在普通的儲蓄帳戶比較妥當。

川普帳戶於 7 月 4 日上線之前，已有約 600 萬個家庭註冊，只佔數千萬可能符合資格獲得該帳戶的兒童的一小部分。經濟學家表示，能夠從中獲利的人將是那些「消息靈通、家境富裕、比較懂事、做事有條理」的家庭，他們希望父母開始憧憬為孩子設立類似信託基金之前，應該看到事情的全貌。

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