純柳橙汁不只熱量與糖分 研究：對心血管有累積性益處

【文‧Emmastein】

果汁含糖量高，通常不建議定期定量攝取，但新研究指出每天喝 1 杯「純」柳橙汁並非單純喝下糖水，而是可能為長期心血管健康狀況帶來益處。

根據新研究，科學家發現連續 2 個月每天飲用 500ml 純橘子汁，免疫細胞內數千個基因活性會發生變化，其中與壓力、發炎反應、血壓相關的基因（如 NAMPT、IL6、IL1B、NLRP3、SGK1）活性明顯下降，強調柳橙汁能微妙影響調節系統，有助緩解發炎並放鬆血管。

核心功臣：天然柑橘化合物「橙皮苷」

橙皮苷（Hesperidin）是一種具抗氧化與抗發炎功效的黃酮類化合物，能影響人體處理高血壓、膽固醇與血糖代謝機制。此外，效果因體型而異，體重較重者在「脂肪代謝」基因的改變較明顯，而較瘦者在「抗發炎」效果上反應更強。

研究團隊綜合 15 項試驗數據（639 名參與者），發現常飲用柳橙汁可帶來多項好處，包括降低胰島素阻抗與血液膽固醇；另一項針對超重與肥胖成人的分析表明，每天飲用柳橙汁幾週後收縮壓略微下降，且 HDL（好膽固醇）增加。

飲用柳橙汁還會增加產生短鏈脂肪酸的腸道益菌數量，這些化合物有助維持健康血壓並減少發炎反應。

另有 68 名肥胖參與者在每天飲用柳橙汁後，發現柳橙汁可改善血管內皮功能（血管放鬆與擴張能力）。

雖然和完整水果相比，水果因含膳食纖維仍是較佳選擇，但橘子汁具累積性正面效果，日常適量飲用純柳橙汁能減輕發炎、促進血管健康、改善多項心血管相關血液指標，整體呈現溫和益處。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】