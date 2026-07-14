AI 新創如何運作 哈佛：用人更少、主管消失、資深員工勝利

【文‧黃嬿】

大型科技公司是畢業生的夢想殿堂，有些人更希望進入科技新創公司，認為新創才是能讓他們大展身手的舞台。但現在哈佛最新研究發現，AI 原生新創公司正在對這些有潛力的未來人才關閉大門，反而招攬更多有經驗的資深員工。

根據薪酬管理軟體公司 Pave 去年發布的一項研究，2023 年至 2025 年中期，科技公司中 21~25 歲 Z 世代年輕員工比例減少一半，現在只占 6.8%。科技公司的員工年齡也愈來愈老。過去兩年半，大型上市科技公司員工的平均年齡從 34.3 歲上升到 39.4 歲。

最近哈佛商學院研究也再度證實這股趨勢，發現 AI 原生新創公司正在組建規模更小、層級更扁平的團隊，入門級員工人數也比非人工智慧領域的企業要少。此外，AI 原生新創公司可能並沒有讓更多人獲得機會，反而讓機會集中在已經具備資質、技術精湛的從業人員手中。

AI 新創規模小 25%

這項名為「AI 原生企業」的研究調查 2020~2024 年 Y Combinator 的創業公司，以及同期完成首次融資的創業公司。調查發現，AI 原生新創公司的規模比非 AI 原生新創公司小 25%，工程師人數多約 13%。而入門級員工和管理人員的比例，分別比非人工智慧原生新創公司低約 15%，入門及員工與管理職位比例都比一般公司低，是因為經驗豐富的專業人才，並沒有被安排到管理職位，而是被引導到高度專業化的技術工作。

研究顯示，這些規模較小、更具拼搏精神的公司籌集到的資金，與非人工智慧公司類似，估值也同樣高，它們的人均資本籌集量大約高出 20%，人均估值也更高。 如果投資者繼續向擁有資深人才的小型 AI 公司投入資金，職業生涯初期的求職者，可能會發現進入該行業的機會更少。

男性、矽谷、資深

該報告發現，AI 正在催生對專家級人才的更大需求。AI 原生新創公司中資深員工的比例高出 20%。這些公司往往會吸引特定類型的人才，主要是來自矽谷、男性為主，更有可能擁有高等學位，並且來自更負盛名的雇主和機構。

同時，AI 正在重塑職業階梯的底層。入門級員工正利用 AI 承擔更大的責任，並實現日常任務的自動化。非工程師也更容易將想法轉化為原型，模糊技術人才的門檻和需求。

研究結果再次印證 AI 時代年輕人才被忽視的職業困境，企業階梯的底層員工已被踢出局，而經驗豐富的專業人士則如魚得水。Pave 創辦人兼執行長就稱，「如果你 35~40 歲，你的職涯已經相當穩定，你擁有的技能 AI 目前還無法顛覆，在高層管理崗位上，仍然需要大量的人為判斷，但如果你是一個 22 歲的年輕人，曾經沉迷於 Excel 之類的軟體，這兩個年齡層的人幾乎是處於兩種不同的世界。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】