不擔心被AI取代 村上春樹：好作品來自靈光乍現

【文‧黃嬿】

許多職業未來會被 AI 取代，特別是文學界，現在許多作家普遍對 AI 文學發展的速度和規模感到不安。英國劍橋大學研究顯示，英國超過一半的已出版小說家認為 AI 最終可能會完全取代他們的工作。但最近出版新書的村上春樹有信心地表示，AI 不會取代作家，因為 AI 無法靈光乍現。

英國可以說是世界上最強大的小說創作與出版中心，孕育許多世界文學史上的重要作家，倫敦也是全球重要出版中心之一，但隨著 AI 愈來愈擅長人類語言生成與應答，許多作者對 AI 心生恐懼，擔心生成式 AI 會削弱寫作的價值，並與人類小說家競爭。

AI 入侵文學殿堂

劍橋大學調查 258 位已出版小說家和 74 位業內人士，包括編輯和經紀人。超過一半的小說家表示，AI 最終可能會完全取代他們的工作。他們的創作已經受到影響，許多受訪者反映，他們的作品未經許可，就被用於訓練大型語言模型，四成受訪者表示，由於生成式 AI 的出現，他們的收入有所下降。絕大多數受訪者也預期他們的收入會進一步下降。

許多小說家表示，不確定未來幾年人們是否還會對複雜、長篇的作品感興趣。也有人出於商業考量，認為 AI 會縮小這塊市場，一位英國作家表示，出版商出於成本考量，選擇出版 AI 文學，AI 書籍更便宜，讀者很可能會購買它們，就像機器製造的毛衣取代手工編織毛衣一樣。

調查也發現，浪漫小說作家最容易受到 AI 工具的衝擊，這些工具現在能夠生成長篇小說，其次是驚悚小說和犯罪小說作家，這類作品通常有一定的模式。但頂級小說家可能不擔心 AI。

AI 只會複製過去

日本作家村上春樹最新小說最近出版，他被問到對 AI 的看法，他表示，他創作的小說與 AI 能夠創作的作品「完全不同」。他說，AI 會考慮過去發生的一切，並進行類比。但小說家的職責是「將腦海中突然閃現的新想法融入小說」。當他全神貫注於創作一個故事時，人物會突然出現，他說，「這不是類比的結果，AI 可能也做不到這一點。」

AI 可以產生小說文本，但很難創造具體細節、建構情感深度，以及建立具有邏輯發展脈絡，引人入勝的故事。而人類永遠渴望真實的故事，在 AI 擁有感知能力、能夠體驗自身經驗和發揮創造力之前，人類作家仍然是不可取代。

真正的敵人是數位文化

現階段作家真正的敵人可能不是 AI，而是人們是否還願意投入時間閱讀長篇故事。在全球多個國家，閱讀水平已經處於歷史低位，尤其是兒童群體，即使是文學歷史悠久的英國，也只有三分之一的英國兒童表示他們喜歡在空閒時間閱讀，是二十年來的最低水平。

出版社、書店和作家最終都依賴讀者。如果有大量讀者，即使 AI 出現，優秀作家仍有市場。如果讀者大量流失，再優秀的小說可能也難以生存。

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