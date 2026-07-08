矽谷家長捨棄傳統學校 砸大錢讓孩童學習AI和生活技能

【文‧陳冠榮】

大多數美國人不信任 AI，不太願意接受 AI 生成的建議和內容，但對美國部分富裕菁英而言，希望為孩子在 AI 時代做好準備，他們轉向以 AI 教育自己的孩子，取代傳統的學校教育。

《華爾街日報》報導談到，有些家長認為 AI 將會重塑經濟，舊的教學方法已經跟不上時代。他們選擇新的教育機構注重生活技能，稱老師為「教練」等，並運用 AI 導師為每個孩子量身打造課程。

美國如 Forge Prep、Alpha School 等公司向客戶收取數萬美元費用，將他們的孩子轉變成 AI 家教和專題導向工作坊的學員。不令人意外的是，矽谷成為這種新型教學模式瞄準的客群。

居住在舊金山的創投人士 Shaun Johnson 告訴《華爾街日報》，他計劃將兒子送往一所每年學費 7.5 萬美元（逾台幣 240 萬元）的 Alpha 幼兒園（Alpha Kindergarten）就讀。「我們意識到，目前教育體制可能存在許多弊端，肯定會有企業家試圖改變這種現狀。」他補充說，選擇 AI 驅動的個人化教育是主要原因，而非新興科技本身。

學生如何有效使用 AI，而不是讓 AI 為自己思考，傳統學校還沒有完整解答。這成為 Forge Prep、Alpha School 等公司的定位，他們希望有意識地將 AI 融入學習過程。

目前還不清楚有阿諛奉承傾向、仍存在不確定性的 AI，究竟如何訓練孩童能有「臨場思考、行走於這個世界的能力」。這些公司不對外公開績效相關指標，這麼做就沒有證據能證明，由 AI 主導的教育機構能為教育成效帶來什麼樣的提升。

令人擔憂還有，Alpha School 共同創辦人 MacKenzie Price 曾表示，她計劃將具爭議性的社會議題排除在課堂之外，在現今美國政治環境下，這可能涵蓋女性權益、美國奴隸制度的歷史、以及過去的移民歷史。如果是幼兒園階段，排除爭議社會議題與否，恐怕不是家長優先在意的，但在部分地區，Alpha School 提供一路到高中階段的教育，相較傳統學校捨棄多元學習機會，無法培養獨立思考和價值觀。

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