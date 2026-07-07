一針終結退化性關節炎 研究：軟骨八週內自行修復

【文‧黃嬿】

退化性關節炎是種慢性關節軟骨喪失疾病，每天造成數億人疼痛和骨骼退化。退化性關節炎尚無治癒方法：要麼控制疼痛，要麼用金屬或塑膠替代品替換關節。現在科學家研發出只要打一針，就能讓軟骨自行修復。

退化性關節炎是常見疾病，全球 30 歲以上人口約有六分之一患有此病。這種疾病會逐漸破壞軟骨，軟骨是負責緩衝的組織，防止骨頭相互摩擦，但病情逐漸發展，會損害骨骼，改變關節結構，並使日常活動越來越疼痛。

退化性關節炎分為四階段，從早期輕微的軟骨流失到完全沒有軟骨，骨頭與骨頭接觸時會感覺劇烈疼痛，這個階段僵硬、腫脹和發炎最嚴重。

目前尚無完全治癒方法，治療選擇也有限，多數患者只能以止痛藥控制症狀，或是做換關節手術。由於關節的軟骨會自然減少，醫生只能建議定期運動延緩，因強壯的肌肉能減輕關節壓力，運動也能促進富含營養的體液在關節內循環。

美國研究員採取兩種策略改變現狀。其一為是將獲美國食品藥物管理局批准的現有藥物重新利用，研發專利顆粒輸送系統，可將藥物注射至關節，幾個月內定期釋放藥物。

第二種方法是用人體自身的修復細胞，修復軟骨和骨骼缺損。團隊開發由工程蛋白組成的獨立療法，以關節鏡手術注入生物材料，硬化後會吸引祖細胞（progenitor cell）修復受損區域，適用軟骨或骨骼損傷更嚴重的患者。動物實驗顯示損壞的關節四至八週恢復健康狀態。

研究員表示，短短兩年內就從遙不可及的想法發展到可行療法，並證明能逆轉動物退化性關節炎。現在第一階段動物實驗完成後，團隊準備進入第二階段。第二階段將收集更多安全性和毒理學數據，為人體臨床實驗奠定基礎，最快 18 個月內開始。

研究員表示，未來早期退化性關節炎患者只需接受一次價格合理的治療，就能保持關節多年健康。局部軟骨或骨骼損傷的患者，或許只需一次門診就能修復受損組織，並迅速復原。

此研究為美國衛生與公眾服務部資助，今年稍晚會在同行評審期刊發表動物實驗結果；並成立名為 Renovare Therapeutics 的公司推動技術商業化。

雖然早期結果令人鼓舞，但仍需要大規模臨床研究證實長期安全與有效性。研究員表示，目標不只是治療疼痛和阻止病情惡化，而是要終結這種疾病。

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