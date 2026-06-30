勞動力將大幅下降 專家：退休比 AI 打擊更大

【文‧黃嬿】

年輕人找不到工作，但許多企業也找不到人，由於嬰兒潮世代大量退休，導致許多特別是需要勞動力與動手操作的行業缺工嚴重，人力資源專家稱因為退休規模太龐大，未來 15 年美國勞動力將大幅減少。

許多白領領域，招募活動降溫，職位競爭加劇，尤其是近年來快速擴張的科技和其他辦公室職位。但同時，依賴面對面、動手操作的行業，職缺依然居高不下。

許多動手操作的行業，都苦於人力短缺。全球最大的求職與徵才搜尋引擎 Indeed 執行長表示，隨著美國勞動力中很大一部分人即將退休，又沒有足夠的年輕人來填補空缺，這種人口結構變化對經濟的影響，比 AI 更大。

美國現在的勞動力人口約 1.7 億人，預計未來 15 年，美國勞動力將減少約 2,000 萬人，等於勞動人口減少 12%，其中約 80% 的減少是由退休而非自動化造成。尤其是藍領產業，研究估計，美國建築業需要額外引進約 35 萬名工人才能滿足需求。醫療保健產業也面臨類似的挑戰，未來幾年護理師和其他醫護人員將出現嚴重短缺。

勞動力本身也在老化。根據美國人口普查局數據顯示，目前美國約有四分之一的勞工年齡在 55 歲或以上，隨著嬰兒潮世代接近退休，這一比例一直在穩步上升。人口老化將對勞動力規模造成壓力。

白領難跨領域轉職

某些產業多餘的人力也無法順利轉職。專家指出，被裁掉的上班族如果沒有接受大量的再培訓，很難輕易轉型成為電工、護士或建築經理。這正是經濟學家和政策制定者多年來一直警告勞動力成長放緩的原因之一。

沒有一勞永逸的解決辦法。培訓新員工需要時間，而勞動參與率的成長也有上限，移民政策仍是影響勞動供給的因素。

台灣進入退休高峰期

台灣在 2025 年正式進入「超高齡社會」，65 歲以上人口已超過總人口的 20%。1955~1965 年出生戰後嬰兒潮正陸續退休，這一代人口特別多，每年都有大量勞工退出職場，未來 10 年仍是退休高峰期。

少子化是另一個衝擊，二十多年後進入職場的年輕人，比上一代少了一半以上。受影響的多半是需要動手的行業，製造業，尤其半導體供應鏈、機械、金屬加工、營建業、餐飲業、飯店旅宿業、長照與醫療照護、運輸物流、農業等等。

專家分析，未來的勞動市場就是某些領域的求職者可能更多，而另一些領域的雇主卻難以招到人，並非因為沒有工作機會，而是因為沒有求職者。

自動化與移民解方

未來十多年，企業可能需要更依賴自動化、提高生產力，以及善用中高齡與外籍人力，才能緩解勞動力不足的壓力。另一方面，受到 AI 威脅最大的白領工作者，必須熟練 AI，培養 AI 無法取代的技能，提升自己的市場價值，適應 AI 時代的來臨。

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