睡太少、白日常小睡、失眠 三種常見模式加速大腦白質損傷

【文‧Emmastein】

一項大規模調查指出，睡眠時數偏離 7～9 小時、白天頻繁小睡片刻、經常性失眠等 3 種模式與腦中白質病變增多有關，這些腦損傷區域會隨年齡增加，且失智風險更大。

美國亞利桑那大學團隊分析大型生物醫學資料庫數據，包含超過 23,000 名中老年人現有腦部掃描及問卷調查，發現 3 種睡眠習慣與「腦老化」指標明顯關聯。

問卷內容涵蓋 5 項睡眠行為：每日睡眠時數、白天是否小憩片刻、是否失眠、是否白天不自覺打盹、入眠後是否打呼，校正血管健康與生活型態（如高血壓、吸菸、缺乏運動）後，打呼、不自覺打盹 2 項睡眠行為與腦白質病變未有明顯關聯，但睡眠時數不在建議範圍（少於 7 小時或多於 9 小時）、白天頻繁小睡、較嚴重失眠/難入睡這 3 個睡眠問題與腦白質病變高度相關。

進一步分析結果顯示，每日睡眠少於 7 小時的人，白質病變體積明顯較大；睡眠時長較久（> 9 小時）者暫未看到明顯額外風險，但後續還需從「長睡族」樣本進一步確認。

至於白日小睡習慣並未區分小睡時間長短、時段，但其他研究認為小睡片刻應該有助提升警覺與認知能力，未來需重新調查「短暫、偶爾小睡」與「長時間、頻繁小睡」對大腦的不同長期影響。

白質病便體積增加與較高失智風險有關，所幸這 3 種睡眠問題（睡太少或太多、白天常小睡、失眠）都可介入調整，研究人員認為可將睡眠視為預防腦部老化、失智重要目標，改善睡眠品質與模式可能有助減緩腦部老化跡象，長期則降低失智、相關神經退化疾病風險。

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