iPhone 是一種高級避孕工具？

【文‧邱倢芯】

iPhone 改變世界，這句話大家都聽過；但如果說，iPhone 也可能改變了美國出生率，聽起來就有點意想不到。

據《紐約時報》報導指出，美國出生率自 2007 年開始下滑，而這一年正好也是蘋果發表並推出第一代 iPhone 的年份，這究竟只是時間上的巧合，還是智慧手機真的悄悄改變了人們的親密關係？

《紐約時報》的這份報導中引用兩份研究，試圖從不同角度解釋智慧手機普及與生育率下降之間的關聯。其中一項研究比較美國各郡 AT&T 網路覆蓋率與生育率變化，由於 2011 年以前，AT&T 是 iPhone 在美國的獨家電信商，因此 AT&T 覆蓋率較高的地區，也被視為較早、較容易使用 iPhone 的市場。

由美國國家經濟研究局發布的一篇論文指出，2007 年至 2011 年間，美國生育率下降約有一半可由 iPhone 普及來解釋，受影響最明顯的年齡層則是 15 至 24 歲族群。換句話說，研究者認為，iPhone 不只是讓人滑手機、拍照、上網，也可能讓部分年輕人少了面對面互動與親密接觸的機會。

這項研究由明德學院經濟學家 Caitlin Myers 與學生 Ezekiel Hooper 進行，兩人提出的解釋是，iPhone 帶來前所未有的行動上網與社交能力，使人們更常把時間花在手機上，而不是實體社交。當年輕人更常透過手機打發時間、聊天、娛樂，實際發生性行為的機率可能下降，進而影響受孕與出生率。

研究也提出另一個更直白的可能性，那就是 iPhone 讓男性使用者更容易接觸色情內容，某種程度上可能成為性行為的替代品。這個說法聽起來有點像把 iPhone 形容成「高科技避孕工具」，但研究真正想指出的是，智慧手機改變了人們獲取娛樂、建立關係與滿足需求的方式，而這些行為變化可能反映在生育數據上。

該研究最後推估，iPhone 的擴散可解釋 15 至 44 歲女性一般生育率下降幅度的 33% 至 52%。雖然這不代表每一個少生孩子的家庭都與 iPhone 有關，但足以顯示智慧手機可能是影響人口變化的一個重要科技變數。

另一項研究則將視角放到全球，辛辛那提大學經濟學教授 Hernan Moscoso Boedo 與學生 Nathan Hudson 分析世界銀行資料，涵蓋 128 個國家；研究發現在伊朗、哥斯大黎加、瓜地馬拉、智利、墨西哥、土耳其等市場，當智慧手機時代展開後，青少年生育率下降速度也隨之加快。

研究者也用美國 4G LTE 與有線寬頻普及率進一步測試理論，結果發現高速網路可及性越高的郡，青少年生育率下降速度也越快。這也讓問題從「iPhone 是否影響出生率」擴大成「高速行動網路與智慧手機是否重新安排了年輕人的生活時間」。

消費者情報研究夥伴 CIRP 的調查也提供了一些有趣線索，該機構比較 2014 年與 2026 年 18 至 44 歲 iPhone 使用者的日常行為，發現傳簡訊與上網這類較偏個人化、非面對面互動的功能，每日使用率都超過 95%；相較之下，打電話與收發電子郵件這類較具直接互動意味的功能，每日使用率則較低。

更有趣的是，2014 年至 2026 年間，18 至 44 歲族群每天用 iPhone 上網與傳訊的比例還略為上升；但每天用 iPhone 打電話的比例，則從 89% 降至 85%，每日使用電子郵件的比例也從 82% 降至 78%。這意味著，iPhone 越來越像一台讓人獨自沉浸的行動娛樂與資訊終端，而不只是拿來與他人互動的通訊工具。

當然把少子化全怪罪給 iPhone，顯然太過簡化，現代人生育率下降的原因還包括高額房價、教育成本、職涯壓力、性別角色改變、婚育觀念轉變等複雜因素。iPhone 不太可能是唯一原因，但它可能是放大社會變化的科技工具，畢竟它讓人更容易宅在螢幕前，也讓娛樂、社交、色情內容、即時訊息與網路世界，全部濃縮進掌心之中。

從這個角度來看，iPhone 或許不是字面意義上的避孕工具，但它確實可能成為現代少子化的一個科技註腳。它沒有阻止人們生孩子，卻改變了人們認識彼此、花時間、談戀愛與建立親密關係的方式。當一支手機能填滿越來越多空白時間，人與人之間真正面對面的時間，自然也可能被重新分配。

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