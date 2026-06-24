糧食危機新角度 日韓研究：沒人種田比氣候影響更嚴重

【文‧黃嬿】

人們通常從土地、氣候和作物產量等方面討論糧食安全，假設只要氣候適宜，耕地充足就不會發生糧食危機。但韓國一項研究發現，事情沒有這麼簡單，現在人類面臨最大的糧食危機是來自沒有人要當農夫。

韓國農民人口下降速度相當快。一年就減少約 8.5 萬人，降幅達 4.1%。十年減少約 70 萬人左右，降幅約 25～30%，日本下降幅度約兩成，台灣農民 10 年間減少約 5.4 萬人，降幅接近 10%。相較之下，韓國農民人口短缺更嚴重。此外還有農民老化問題，2024 年韓國農民中，55.8% 超過 65 歲，農場主平均年齡已接近 68 歲。

人口減少衝擊農業

這個問題越來越難以忽視，許多國家的出生率都在下降，農村人口正在流失，年輕一代不斷離開農村地區，到城市尋找工作，這些變化可能會對未來的糧食生產產生重大影響。

韓國科學技術院與東京大學科學家探討農業勞動力減少會對未來的糧食安全，即對穩定生產和供應足夠糧食的能力產生怎樣的影響。他們檢視人口、經濟成長和技術可能發生的變化，以及不同的溫室氣體排放量如何影響未來的氣候條件。

研究團隊還納入實際可用於務農的人口數量估算，這項新的預測指標加入後，結果完全不同。研究發現，勞動力短缺可能會減少世界許多地區實際可利用的農地面積。在某些地區，勞動力短缺比氣候條件或土壤品質更成限制因素。這也代表，有適當的土地，並不能自動保證糧食生產無虞，如果農民數量太少，即使環境條件再好，有些農地可能無法充分利用。

有新科技也無法解決問題

韓國政府近年大力推動智慧農業，希望用自動化溫室、機器人和 AI 來彌補勞動力不足。研究人員也表示，現代設備、自動化、AI 和精準農業技術，已經使農民能夠用更少人力管理更大的耕地面積，預計這些工具在未來將變得更強大，但是單靠技術可能無法完全解決這個問題。

隨著經濟發展和產業擴張，越來越多的人離開農業，向製造業和服務業轉移，可能會加速農村人口的減少，並進一步減少農業勞動力。研究估計，糧食生產率的提高，可能會被農民和農業工人數量的減少部分抵消。

作者表示，人們在討論糧食安全問題時，通常會考慮乾旱、洪水、熱浪和可用耕地等因素，這些因素仍然十分重要。然而，人口結構變化、勞動力供應和移民模式，也是糧食是否能高效生產的關鍵決定因素。

這項研究提醒政策制定者，現實世界中的社會挑戰，例如低出生率和農村社區的衰落，也會對未來的糧食安全和應對氣候變遷的能力，產生重大影響。該研究全文發表在《自然·永續性》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】