生孩子為何那麼難？分析：經濟毀了信心 科技毀了親密關係

【文‧黃嬿】

生育率下降是全球趨勢，美國家庭的生育子女數量也在持續減少，去年生育率創歷史新低，最近一項調查發現手機可能是罪魁禍首，但真正的根源仍是經濟問題。

2007 年以來，美國經歷全球經濟衰退，復甦緩慢，尤其對年輕勞工而言，隨後又受到全球疫情的衝擊，並經歷多年的高通膨。這些因素導致消費者信心在上個月跌至歷史新低。

聯合國人口基金 2024 年調查顯示，美國人生育子女數量少於預期的最常見原因是經濟拮据，高達四成，而 17% 的人則表示工作不穩定。

住房限制與育兒支持不足

感覺經濟拮据是一系列因素造成，首先是住房。15% 的美國人認為住房限制，例如空間不足或成本高昂是他們無法生育足夠多子女的障礙。在台灣，認為住房阻礙生育計劃的比例肯定更高，房子愈縮愈小，新婚夫妻購買的兩房格局，根本無法讓他們實現自己的育兒目標。更遑論對許多人而言，住房成本高的根本負擔不起。

兒童保育與教育費用也大漲，美國兒童照護和學費的上漲速度，甚至超過整體物價的上漲速度。托兒服務不足，也讓許多家庭產生育兒焦慮。

現在需要雙薪才能讓一個家庭維持中產階級水準，缺乏育兒時間是大多數家庭的困難。布魯金斯學會研究表明，2024 年，有孩子的中產階級已婚夫婦平均工作 3,460 小時，比 1975 年增加 600 小時餘，相當於增加 15 週的全職工作時間。如果女性沒有外出工作並賺取更多收入，那從 1979 年起，這個群體的通膨調整後收入幾乎不會增加。

科技惡果不只影響兒童

科技也侵蝕親密關係。美國國家經濟研究局新工作報告結論，現代智慧手機普及，人們與朋友面對面相處的時間和性生活急劇減少，與此同時，色情內容消費量卻在上升，這可能成為伴侶性生活的替代品。

研究員認為，雖然智慧手機並非生育率下降的唯一原因，但還是在美國出生率下降扮演相當重要的角色。生育率下降「或許並非主要源自於養育子女的成本，而是源自能孕育子女的親密關係和性行為是否還能形成」。

聯合國人口基金 2025 年報告指出，讓家庭能夠生育想要的子女數量條件包括「性別平等、經濟穩定、良好的健康狀況和對未來的信心」。但眼看當下，四個條件都沒有達到高標準。

性別平等、健康狀況或許有個人因素，但整體大環境的經濟穩定性一直在退步，對未來沒有信心，智慧手機出現讓親密關係每況愈下，有了 ChatGPT，只會更降低人際依賴，這種情況下，生孩子自然成了非常麻煩的事。

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