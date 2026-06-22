韓國父母不再買房給兒 稱三星股票更有價值

【文‧黃嬿】

台灣這幾年房價漲幅驚人，但比起首爾，台灣漲幅只能算溫和。疫情爆發到現在，首爾房價上漲 80~100%，韓國人買不起房，做父母的為了留財產給孩子，現在流行幫孩子開證券戶，送給孩子的生日禮也不再是遙控飛機，而是三星股票。

在東亞國家，幾十年來，房產和儲蓄一直是主要的財富投資方式，尤其是在中國。房產一直被視為累積家族財富最安全的方式之一，擁有房產不僅代表安全感和社會地位，對許多家庭來說，也被視為通往婚姻和下一代穩定的途徑。分析師估計，韓國約有 65% 的家庭財富與房地產掛鉤，中國是七到八成。台灣中產家庭大約是六到八成。

但隨著人口老化和房地產市場信心減弱，越來越多的家庭開始尋求房地產和儲蓄以外的財富多元化投資，轉向股票、基金和保險產品，做為長期資產累積和遺產規劃。

韓國，這種轉變已在兒童證券帳戶中顯現。新韓證券報告稱，2026 年第一季未成年客戶持有的帳戶數量年增 272%。報告也指出，三星電子是未成年投資者交易最活躍的股票。

首爾房價飆高一倍

主要原因是房價已經買不起了。2025 年首爾公寓中位數價格已突破 10 億韓圜，約新台幣 2,200 萬元左右。跟五年前相比，中位數公寓價格已經上漲 100%。首爾是疫情後全球房價漲幅最大的成熟城市之一，漲幅明顯高於台北。

《韓國時報》訪問一名 42 歲的父親，他在孩子 8 歲生日時送給孩子一張三星股票，他的理由是，透過這種方式和兒子一起投資股票市場，讓孩子能提早對股票市場產生興趣，既能幫助孩子利用複利的魔力積累資產，又能節稅。

房子買不起就買股

更重要的是，他認為股票還會繼續增值，但首爾以外便宜的房產，房價只會長期下跌。這在日本早有體現，這 30 年除了東京少數區域外，日本大部分地方房價幾乎沒漲，鄉村甚至持續下跌。

多年來，韓國政府一直致力於引導家庭財富從房地產轉向資本市場，認為過度依賴房地產會阻礙生產力成長。其中一項政策為贈與未成年人的投資基金提供稅收優惠，每十年可享有最高 2,000 萬韓圜贈予基金免稅的政策。

今年韓國股市的強勁反彈，反映這些努力似乎正在取得成效。韓國銀行研究團隊報告中寫道，近期家庭股票持有量增加、參與範圍擴大以及預期收益提高，代表韓國財富效應的限制因素正在發生變化。

東亞趨勢轉變

至於在中國，財富傳承也逐漸趨向流動性資產，但金融專家分析，中國的中產階級可能會轉向股權投資，但這種資產投資可能需要幾代人的時間才能在全國範圍內紮根。原因是中國股市仍不發達，且嚴重依賴政府支持，另外一個原因是中國的房價上漲速度快於股市。

2000 年到 2021 年平均房價漲幅達五倍，同期上證綜合指數只上漲一倍左右，尚未超過 2007 年和 2015 年的峰值。然而，中國政府開始建構一個更具公信力的資本市場，金融商品多元化在中國會變得越來越普遍。

日本的情況與此趨勢有所不同。早在幾十年前，日本就經歷房地產市場調整，當時資產價格泡沫破裂，迫使家庭放棄房地產，轉而持有現金和存款。最近因為日本擺脫通貨緊縮時代，日本家庭也開始把現金轉向證券和投資產品。整體而言，隨著少子化、房價所得比愈來愈高，東亞父母「留股票而不是再買一間房」的概念將更為普遍。

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