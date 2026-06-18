「大腦裡的大象」 研究：社經地位在干擾兒童大腦發育

【文‧黃嬿】

貧富差距正在侵蝕兒童的大腦。一項 1.2 萬兒童的大規模研究分析，證實兒童的社會環境，對發育中的大腦留下的結構和功能印記，比任何其他生物學、行為學或心理學因素都更為深刻，徹底改變科學家對神經發育的理解。

是什麼造就了我們的大腦？從螢幕時間到睡眠再到疾病，無數的經歷和特徵定義了孩子的生活和身分，科學家想知道，其中哪些因素會在孩子的大腦褶皺中留下印記。

研究人員分析近 1.2 萬名 9~10 歲兒童的腦部掃描影像，目的是了解兒童的成長環境、健康狀況和日常活動與大腦發育之間的關係。

研究評估包括社經地位、螢幕時間、認知能力、人口結構、文化環境因素、身體健康、心理健康、社會適應、藥物濫用、育兒、人格特質、病史等 12 個類別，共 649 個不同的生活方式變量。考察數百個因素中，研究團隊發現，兒童家庭的社經地位，與兒童的大腦結構和功能關係最為密切。

社經地位影響勝過智商

社會經濟因素能解釋兒童大腦功能 16% 的變異，遠超教養方式、健康史和智商等個別指標。科學家稱，社會經濟因素是大腦中的大象，在 649 個變數中，社會經濟機會呈現主導地位。包括家庭收入、房屋擁有率、社區貧窮率和當地交通便利程度，占與大腦網路功能相關的 40 個變數中的 37 個，以及與大腦物理結構相關的 40 個變數中的 35 個。作者表示，「原以為社會經濟機會很重要，但沒想到會這麼重要，簡直讓其他指標都黯然失色。」

研究也發現，受社會經濟困境影響最大的特定皮質網絡，並非高級「思維」區域，而是初級運動和感覺區域，顯示社會經濟狀況不是直接改變「思考」區域，主要透過改變與身體感覺和運動相關的系統，來塑造兒童的大腦。

長期疲勞與壓力影響大腦發育

由於這些感覺運動網絡對日常體力消耗高度敏感，研究人員證實，低收入家庭兒童的大腦並非認知能力較低，而是他們的生理狀態，與長期處於疲勞和壓力狀態的大腦相似。

幾十年來，科學一直在大腦結構中尋找智商的物理特徵，這項研究的科學家打破這個概念，他們證明，大腦解剖結構與測驗分數之間的傳統連結，實際上是社會特權造成的錯覺。

作者形容，來自低社會經濟背景的兒童的大腦，看起來就像來自高社會經濟環境但睡眠不足和壓力過大的兒童的大腦一樣。這並不是說他們的大腦不夠聰明，而是他們的大腦顯得疲憊且壓力過大。

好消息是，睡眠和壓力都是可以改善的，如果能找到改善睡眠、減輕經濟條件較差家庭兒童壓力的方法，或許就能減少與社會經濟地位相關的腦部差異。研究結果已刊登在 《科學》期刊。

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