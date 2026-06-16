為何今天思緒不清？ 研究：大腦認知能力會隨三件事波動

【文‧黃嬿】

智商再高的人，也會感覺自己有時頭腦超敏銳，有時又覺得反應慢半拍，這是正常現象。科學研究發現，人的大腦會經歷認知波動，影響因素可能與睡眠、工作疲勞有關，這時候的解決方式無他，就是放過自己，好好休息一下讓大腦恢復。

思維敏銳度，指的是一個人在任何特定時刻的思維清晰度、專注度和效率。當思維敏銳度高時，人們更容易集中注意力，更快做出決定，並能更有效率的完成任務。當思維敏銳度低時，即使是簡單的活動也會感覺很困難。

多倫多大學心理學家想知道爲什麼有些日子頭腦清晰，反應明快，感覺一切都很順利，而有些日子卻感覺像是在濃霧中摸索，以及這些心理上的起伏到底有多重要。研究追蹤同一批參與者 12 週，了解一個人自身的變化，如何影響日常任務的表現。

思維敏捷工作多 40 分鐘

所有參與者均為大學生，他們每天都會完成簡短的測試，以評估他們的思考速度和準確性。他們也會報告自己的目標、工作效率、情緒、睡眠狀況和工作負荷。

結果發現，思維敏銳度的日常波動是關鍵因素，且呈現一個清晰的規律。當學生思維比平常更敏捷時，他們能完成更多目標，而且往往會設定更高的目標，尤其是在學業方面。而當他們思維遲鈍時，即使是日常任務也難以完成。

思維敏銳度影響實際工作成就。在狀態好的日子，他們相當於多完成 40 分鐘的工作。反之，狀態不佳的日子，大致相當於當天損失 40 分鐘的工作時間，一來一往就相差 80 分鐘。

睡眠、情緒、疲勞是關鍵

研究也分析影響因素，關鍵是睡眠。學生在睡眠充足且作息較早的情況下，思維敏捷度較好，之後會逐漸下降。積極性、專注力高時，思維敏捷度較高，憂鬱情緒則會導致思考敏捷度降低。

工作量的影響呈現出複雜的情況。單日工作時間越長，思維越敏銳，顯示人們更能夠應對即時需求。然而，長時間過度工作則會產生相反的效果，降低思維敏銳度，使人難以保持高效工作狀態。研究人員稱，這就是權衡，「你可以連續努力一兩天，可能不會有什麼問題。但如果你長時間拚命工作，之後就會付出代價。」無論人格特質為何，平常多有毅力或自制力多強，這些影響都始終如一。

耐心等待低潮過去

研究也總結最大限度提高思維敏銳度的三件事，就是確保充足的睡眠，避免長時間的倦怠，以及找到減少導致憂鬱的事情。

這項研究雖然針對學生，但無論是完成學業還是像做飯這樣的日常任務都一樣道理。研究人員強調，認知狀態好壞是正常波動，重點是當狀態不佳時，要對自己有耐心，對自己寬容一點，等待低潮過去。該研究已發表在《科學進展》(Science Advances) 期刊。

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