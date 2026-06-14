AI 熟練者的優勢不是技術 研究：是樂觀態度與適應性

【文‧黃嬿】

人們害怕生成式 AI 威脅自己的工作，現在科技大亨們強調，不是 AI 本身取代你的工作，而是會 AI 的人取代不會的人。芬蘭一項研究更近一步解釋這種說法，表示對 AI 工具熟練的人，優勢不是在於技術多強，而是這種人的心態比較正面，對工作轉變的適應能力也更好。

雖然員工愈來愈常使用 AI 工具，但他們同時也在擔心失去控制權或變得不再重要。然而，芬蘭研究結果發現，這些擔憂有時反而能激勵員工學習新技能，更有效的利用 AI 來提升職涯發展。當員工將生成式 AI 視為合作夥伴而非威脅時，它實際上可以提升員工敬業度和職業韌性，在職業生涯中也更投入、更具適應性。

研究人員表示，AI 將帶來更廣泛的經濟變革，雖然一些工作可能會消失，但 AI 基礎設施、資料中心和數位服務很可能會帶動出全新的產業和職業道路。他認為員工不應該懼怕這項技術，而應該學習如何批判性地使用它，並與之共同提升自身技能。

變革時代的適應性優勢

根據世界經濟論壇發布的《2025 年未來就業報告》，到 2030 年，當今工作中近 40% 的技能將受到衝擊。但仔細觀察一下，分析思維、韌性、靈活性、領導力和好奇心這些技能，正在成為全球技能議程的重中之重，簡而言之，就是軟技能。你面對新技術的挑戰，採取的態度與適應能力，也是一種軟技能。

這些能力難以自動化或大規模生產。它們需要透過實踐、反思和人際互動來發展。雖然企業也知道這種技能的重要性，但這種技能是最難評估也很難推廣。

企業對 AI 的態度影響員工

至於要如何讓員工樂於採用 AI，研究認為，信任是願不願意採用 AI 的關鍵心理因素，但極端都不好，過度信任 AI 的員工可能會胡亂接受不準確的訊息，而完全不信任這項技術的員工，則可能忽視新技術的好處，研究呼籲企業必須謹慎管理這種平衡。因此，AI 的成功應用不是取決於技術本身，而是在於企業如何實施。

企業在將 AI 融入營運的過程中，需要解決倫理問題、資料隱私和負責任的治理等問題。員工也不應該懼怕這項技術，而應該學習如何批判性地使用它，並與之共同提升自身技能。

最後成事在人

但現在的員工對 AI 沒什麼好印象，原因是企業對 AI 的導入方式，讓員工感覺企業只在乎營利，員工沒有感覺與企業站在同一陣線上。

一項研究發現，企業追求的是效率，而不是員工的參與，大多數企業採用 AI，不是為了激發員工的積極性，而是優化流程。但 AI 真正的投資報酬率不只來自成本節約，更在於大規模提升績效。企業應該建構能夠讓 AI 使每個員工都變得更有創造力、更有能力、更緊密聯繫的組織。真正引領未來的，不是只會投資平台的企業，而是那些願意投資人才的人。

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