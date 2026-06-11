點虛擬外送、線上抽菸休息 韓Z世代迷上「多巴胺網站」對抗焦慮

【文‧林妤柔】

近期韓國年輕人流行起新的生活模式，那就是透過「多巴胺網站」（dopamine sites）來快速滿足、獲得慰藉與釋放暫時的壓力。

韓國時報 The Korea Times 報導，「多巴胺網站」提供快速且輕量的刺激感，例如架設虛擬外送網站來重現外送 App 的體驗，使用者可以瀏覽菜單、選擇餐點、放入購物車，卻無法真正送出訂單和點菜。

據悉，這類網站在部分頁面甚至會顯示預估送達時間與星級評價，讓體驗更接近真實外送平台。唯一缺少的就是「付款下單」這一步。這對韓國年輕人來說既能獲得點餐的滿足感，又不需要真的花錢。

該報導也分享 25 歲金姓上班族的說法，他會在凌晨打開這個網站，以克制半夜想吃東西的衝動，「很多時候晚上很想吃宵夜，但為了省錢還是忍住了。這個網站看起來跟真正的外送 App 很像，所以我會一直反覆瀏覽。」他也表示，雖然最後不會真的下單，但感覺多少能紓解些壓力。

另一個熱門網站則是以韓國俚語中的「抽菸休息時間」命名，網站介面十分簡單，使用者只會看到一個「開始」按鈕，以及即時顯示目前有多少人在線，營造出大家一起休息的氛圍，但實際上並不需要抽菸。透過匿名留言，也讓整個網站宛如一個線上的員工休息室。

根據使用者的說法，這更像是短暫休息與情緒重整的工具。李姓大學生分享，每逢考試或寫作業失去專注時，他都會造訪這個網站，透過和其他人一起休息來獲得安心感，同時也能減輕獨自讀書時的孤單感。

韓國中源大學（Jungwon University）教授 Kim Heon-sik 表示，這類網站的流行，反映了現代網路文化對即時刺激與情緒滿足的追求，這種現象與觀看「吃播」十分相似。近年出現許多讓人間接體驗酒精、香菸與食物的內容，這些網站都顯示即使不實際參與也能獲得類似的滿足感或氛圍。

Kim Heon-sik 認為，這股趨勢也反映出年輕世代普遍面臨的疲憊與焦慮。他坦言，這是一個充滿未來不確定性與倦怠感的時代，即使不知道對方是誰，只要感覺到有人與自己同時在線，就能減輕孤獨與焦慮，而且不需要建立令人有負擔的人際關係，這對年輕人來說也是一種舒適。

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