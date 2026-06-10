全球 200 國研究 精神疾病患者 30 年增加一倍

【文‧黃嬿】

精神疾病者真的愈來愈多。一項新研究發現， 2023 年全球近 12 億人患有精神疾病，比 1990 年增加 95.5%，連科學家都對這個數字的規模感到震驚，精神障礙已成為全球導致殘疾的主要原因。

《柳葉刀》最近刊登一篇研究，針對 204 個國家和地區中 12 種精神疾病的趨勢，如何因年齡、性別、地點和社會人口因素而異。這項研究是至今規模最大、最全面的跨地域、跨時空健康評估計畫，於 1990 年代初啟動，匯集全球數千名研究人員，並自 2007 年以來一直由蓋茲基金會提供主要資助。

研究評估 12 種精神疾病，包括焦慮症、憂鬱症、人格障礙、躁鬱症、精神分裂症、自閉症譜系障礙、注意力不足過動症、厭食症、貪食症、心境惡劣障礙、品行障礙以及病因不明的發展性智能障礙。心境惡劣障礙是一種長期但症狀較輕的憂鬱症，也稱為持續性憂鬱障礙。品行障礙影響兒童和青少年，表現為持續性的不服從和攻擊性行為。作者直言，「世界正在進入一個更加令人擔憂的階段，全球精神疾病負擔正在惡化」。

焦慮與憂鬱增加最多

研究人員發現，所有 12 種精神疾病的發生率均有所上升，其中焦慮症發生率較 1990 年上升 158%，憂鬱症發生率上升 131%。上升趨勢可能反映與疫情相關壓力持續存在，以及貧困、不安全、虐待、暴力和社會聯繫減少等長期結構性因素。

但也可能是背景因素改變導致確診人數增加，如這三十年全球人口增加很多、人均壽命延長、精神疾病診斷率提高、許多國家開始有較完整的統計資料等等。但較為科學家擔心的是年輕人發病率增加。

青少年盛行率達高峰

作者表示，雖然女性精神疾病負擔較重是常態，但 15~19 歲年齡組的盛行率達到高峰，在研究歷史上首次看到，以往觀察到的患病高峰通常出現在中年時期。研究指出，這個階段是大腦發展以及社交能力、智力能力成長的重要且脆弱的時期，如果在這個階段發展受到干擾，例如長期壓力、疾病、創傷、缺乏教育或社交互動等，可能會對未來造成長期影響。

許多因素都會引發或加劇心理健康問題，包括遺傳、經濟不穩定、創傷、醫療保健不足或負擔不起、政治衝突和動盪、戰爭、糧食不安全、親密伴侶暴力、身體不穩定問題、歧視、社會連結、威脅、威脅等等。研究人員表示，「如果你退後一步，看看人們的生活狀況，你會發現這些問題的出現並不令人意外。」

精神疾病上升全球趨勢

去年韓國公布的調查數據顯示，過去六年韓國被診斷出患有憂鬱症和躁鬱症的人數均增加近 1.5 倍，被診斷出患有憂鬱症的韓國人中，十分之四的年齡在 40 歲以下。憂鬱症主要集中在都市化地區，首爾的發生率最高，每 10 萬人中有 3,275.8 名患者。OECD 去年報告，韓國每 10 萬人的標準化自殺率達 23.2 人，遠高於 OECD 平均的 10.7 人，屬於極度嚴重的社會問題。

作者表示，要應對日益嚴重的危機，需要增加對心理健康照護的投入，擴大治療途徑，並為弱勢群體提供更好的支持。此外，許多精神科醫師現在認為，預防精神疾病最重要的時期，已經從成年期往前移到兒童與青少年階段，關注兒童心理健康、親子關係、睡眠、運動與社群媒體使用管理，早期介入已是目前預防早期精神障礙的關鍵階段。

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