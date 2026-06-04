白領失業剛開始 AI 將帶來「衡量者」末日

【文‧黃嬿】

AI 正在創造更多工作機會，還是減少，現在兩派說法各有支持論點。目前數據顯示，入門職位在減少，但因為資料中心基礎建設正在大興土木，創造更多職位，加總起來，美國淨減少的工作職位只有一萬個，然而，這種平衡可能不是永久性的，建設潮會結束，失業潮才剛開始。

高盛報告顯示，自 2022 年以來，資料中心建設已新增 21.2 萬個就業職位，目前每月約有 9 千個新職位空缺，職位包括電氣承包商、暖通空調專家，以及公用事業和商業建築施工人員。

然而，研究資料中心勞動力市場的專家警告，這些工作可能並非長久之計，一旦資料中心建設完成，就業就會減少。美國邊緣計畫估計，資料中心熱潮將創造約 470 萬個臨時建築職位，但只能提供約 69.7 萬個永久營運職位。一旦設施投入營運，後續營運人員將非常精簡，技術人員負責監控伺服器，設施工程師負責管理冷卻系統，以及少數保全和維護人員。

不看短暫榮景的建築業，光看 AI 真正發揮作用的行業，行銷、平面設計、客戶服務、文件處理、軟體的情況比曝光的數字還要糟糕。光是 4 月美國就有約 21,900 名員工因 AI 而被裁員，是高盛自 2023 年開始統計以來單月裁員人數最高的一次。

沒有工作經驗的年輕人首當其衝，高盛追蹤數據顯示，AI 應用率與 30 歲以下員工的失業率之間存在輕微的正相關關係。當下 AI 提高的生產力，都集中在會利用 AI 的資深員工上。

年輕人目前面臨一場孤立的經濟衰退，但將來資深員工也不見得逃得過。網路基礎設施與資安公司 Cloudflare 日前裁員 20%，執行長 Matthew Prince 表示，裁員「並非為了削減成本，也不是對個人績效的評估」，而是公司正在重組，以迎接 AI 時代。

企業三種員工

1954 年彼得杜拉克出版的書《管理的實踐》，將勞工分為建造者、銷售者和衡量者。建造者創造產品，銷售者銷售產品，衡量者則負責其他一切事務，內部稽核、收入確認、財務、法律、合規、中階管理、營運等等。

Matthew Prince 認為，與一些分析師的預測相反，建造者不會消失。他說，如果工程師現在的工作效率可以提高十倍，他會盡可能招募這樣的人才。銷售人員也不會被淘汰，因為銷售者必須花時間了解掌握預算的人的需求、建立信任並解決問題。

AI 會取代的是默默耕耘的衡量者。他說，衡量者不知疲倦、獨立自主、高效且隨時可用，AI 系統現在能夠以前所未有的客觀細節和精確度來衡量一個組織，即使是最優秀的衡量者也難以做到這一點。AI 將讓公司能夠在衡量組織方面做得更好，使團隊成員能夠專注於創造和獲取價值的領域，即產品開發和銷售。

杜拉克早有一個核心觀念，企業存在的目的是創造顧客，而不是創造管理工作，他經常批評組織中過多的層級、報告、程序和內部控制。隨著公司進入成熟期，衡量者的比例通常會拉高到四成左右，這批人可能將是 AI 下的主要失業人潮。

人力精簡時代開始

AI 不會取代所有工作，但它會改變所有產業。高成長率與高裁員率的組合，可能在未來一年內成為常態。也就是經濟學家預言的「無就業增長時代」。

引領這項變革的人正在想辦法避免社會動盪。OpenAI 於 2026 年 4 月發布的《智慧時代的產業政策》白皮書呼籲，政府與企業應將 AI 提升的生產力，直接轉化為勞工的福利與休閒時間，薪資不變，減少勞工工時，避免引發大規模失業。

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