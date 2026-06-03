高收入也沒用 研究：家庭背景才能預測未來財富

【文‧黃嬿】

幾十年來，只要努力念書、找到一份體面收入的工作，就能累積財富，買房成家。但現在光靠自己努力已經不夠，美國研究發現，家庭背景因素已超越自身成就，成為預測未來住房擁有率的主要因素。

在當下社會，就算有高收入，也不再與財富累積有直接關係，家庭擁有哪些資產更為重要。卡內基美隆大學研究人員研究人員利用包含 340 萬個家庭，及幾代財富和收入紀錄的資料庫，追蹤資金在地域和世代間的流動。

分析追蹤這些家庭的孩子，1978~1986 年出生，也就是最年輕的 X 世代和最年長的千禧世代，以及他們在 2019 年至 2021 年期間，當時他們年齡在 34~42 歲之間是否能夠購買房屋。

是否有房富爸爸決定

一項重要發現是，住房擁有率，更取決於父母的財富而非成年人的收入，尤其是在房價高昂的地區。即使個人在職業生涯中收入大幅增長，如果父母是租屋者，他們擁有住房的可能性，低於父母擁有住房的人。而父母更富裕的孩子，不僅擁有更高的房屋擁有率，而且擁有的房屋也更有價值。

即使兩個人收入相同，父母較富裕的孩子擁有住房的可能性，也遠高於父母不富裕的孩子。當然，美國人除了擁有房產之外，還有其他累積財富的途徑。但研究人員指出，對於收入最低的 95% 人來說，幾乎所有財富都與住房和退休金掛鉤，若父母能夠幫助克服這些經濟障礙，他們就能站在更高的立足點。

現在美國父母也愈來愈像華人父母，幫孩子付大學學費、購買第一套房屋。研究還發現，許多父母已經將存錢幫兒女付頭期款當作首位，超過負擔大學費用。

房價上漲高薪也買不起

富爸爸與住房擁有率愈來愈相關，最主要原因就是房價高漲。哈佛大學住房研究聯合中心最近研究顯示，全美房價已飆升至中位數收入的五倍，接近歷史最高水準。在洛杉磯和舊金山等一些大都市，房價甚至超過中位數收入的十倍。在加州，只有家庭本身就富裕的人能夠買房，許多高薪的人光靠自己也無法在加州有自己的房產。

實現美國夢的機會更多地取決於你的父母有多富有，這個事實讓人感到不公平。益普索 (Ipsos) 四月的一項民調顯示，如今有 61% 的美國人認為經濟正走在錯誤的軌道上。同時，五月的消費者信心指數跌至自密西根大學 1952 年開始追蹤該指標以來的最低水平，甚至低於新冠疫情期間和大衰退後的水平。這或許是因為，即便勞工找到穩定、收入不錯的工作，也越來越難累積資產來創造財富。

研究人員直言，這項新研究的啟示是，光憑收入流動性並不能完全解釋經濟結果，因為代代相傳的財富，會以收入無法企及的方式塑造機會。

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