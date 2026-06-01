新富階級升級「豪經艙」 但買不起房也擔憂退休

【文‧黃嬿】

最富有的人與最貧窮的人已經分道揚鑣。但現在越來越明顯的是，美國的所得分配形狀並非 K 形，美國的經濟難題，是新富階級人數大幅增加，將經濟推入「輕奢」時代，同時對擁有理想住房與無憂無慮的退休生活漸行漸遠。

美國中產階級並沒有萎縮，他們整體財富分配格局已經向上移動。年收入介於 13~40 萬美元的中上階層家庭比例，從 1979 年的 10% 增加到 2024 年的 31%。過去五十年間，被歸類為貧困家庭和中下階層家庭的比例也有所下降。

但他們最大的問題是，擁有住房的美國夢已經破滅。近 40% 的美國人沒有自己的住房，因此錯過疫情後房價飆漲的良機。如今，房價已飆升至平均收入的五倍，使許多人被困在租賃市場中。

消費升級取代買房

這些新晉中上階層放棄買房或延遲買房，正在將更高的收入，用於購買他們負擔得起的產品和服務，譬如出國搭豪華經濟艙，去高級餐廳享受美食和更奢華的體驗，砸錢買演唱會門票，被稱為「輕奢經濟」世代。

這股消費趨勢在航空業特別明顯。由於愈來愈多人寧可加一點錢升級飛行體驗，不再搭廉價航空，伴隨航空燃油價格飆升，導致美國廉航精神航空倒閉。而其他美國航空公司正在競相滿足不想乘坐經濟艙，但預算仍有限的旅客需求，擴大商務艙與經濟艙之間的座位選擇，如豪經艙。

鎖定年薪 17 萬美元以上客戶

航空分析師指出，他們觀察到，在美國航空業，年收入超過 17.5 萬美元的人不只更願意乘坐飛機，而且更願意升級到高級產品。但是，年收入低於 10 萬美元的搭機人數，比 COVID-19 疫情前少很多，甚至連年收入在 10~15 萬美元之間的人，搭機人數也稍微變少了。

原因是通貨膨脹侵蝕了這群人的可支配支出，如果民眾要支付更高的房租、房貸、信用卡利息和食品費用，當日常生活的各項開銷都變高時，他們就必須更嚴格、更謹慎控管自己的預算。

這種趨勢正在整個經濟領域上演，隨著中上階級愈來愈敢花錢，零售商、飯店都在調整商業模式，以吸引新富階級。這幾年不斷升級改造體驗等級的沃爾瑪，也從 Dollar General 等競爭對手那裡搶走低收入顧客。

新富階級的焦慮在不安穩

經濟學家稱這群人為新富階層，他們賺得足夠讓日常物質生活過得相當舒適，消費持續升級，但他們並非無憂無慮，而是深深知道自己離財務自由還很遠，也買不起符合其身分地位或理想區段的房子，更不可能無憂退休。

因此雖然中產階級實際上沒有消失，反而在向上爬升，但相比有穩定現金流，固定退休保障，擁有可預測的人生軌道的早期世代，處於高資產價格與高波動時代的新富階級，其實並沒有比較開心，反而更感焦慮。

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