健康老化祕訣很簡單，研究：少吃一點

【文‧黃嬿】

促進健康老化的最簡單方法之一，也可能是最有效的方法之一，就是少吃一點，減少卡路里攝取。研究發現，只要減少 10~15% 的卡路里攝取量，可以透過改善心臟健康、降低血壓和促進血糖控制，來降低與年齡相關的疾病風險。

科學家早知道，少吃就能延長壽命。相關研究發現，減少酵母和老鼠的每日卡路里攝取量，成功延長它們的壽命。還有研究發現，嚴格限制卡路里攝入的猴子，表現出更少的與衰老相關的疾病症狀，包括糖尿病、心臟病和癌症，限制卡路里攝取的猴子，因疾病導致的死亡率略低於對照組。

為了驗證人類是否也適用這套飲食法則來促進健康，美國塔夫茨大學一項為期 20 年的研究第一階段發現同樣結果。參與實驗的 143 人在兩年內，將卡路里攝取量減少 25%，而另外 75 名參與者做為對照組，繼續正常飲食。參與者定期前往測量包括體重、血壓和葡萄糖耐受性在內的各項指標。

減少一成熱量就夠

減少卡路里攝取的參與者健康狀況明顯改善。許多人調整飲食結構，減少脂肪的攝入，增加蛋白質和碳水化物的攝取。雖然該組參與者的卡路里攝取量只減少約 12%，但與對照組相比，他們的血壓、低密度脂蛋白膽固醇和胰島素水平仍然明顯下降，體重也減輕約 10%。研究人員認為，這種方法應用於超重或肥胖人群時，效果只會更好。

作者指出，改變營養和生活方式，不只可以預防慢性疾病，還可以延緩衰老速度。專案仍在進行中，科學家仍在了解，限制卡路里攝取，究竟為何能改善健康。一種理論認為，少吃有助於身體更有效產生能量，同時減少活性氧的生成。

活性氧是一種不穩定的分子，會損傷細胞，並可能導致從癌症到帕金森氏症等多種疾病。尿液檢測證實，限制卡路里攝取組的參與者體內活性氧水平低於對照組。

長期影響結果將公布

以上研究是 2011 年第一階段的結果，現在已過了十多年，進入到第二階段的重點。研究人員近期邀請參與者進行後續測試，目標是要確定研究期間的生活方式改變，是否在十多年後仍然對他們的健康產生影響。調查還將考察參與者在正式研究結束後，是否保持較低的卡路里攝取量，目前已完成資料收集，正在分析結果。

研究人員表示，除了每天減少一點熱量之外，人們也可以根據自己的生活方式，將減少卡路里攝取的時間分散到一週的各個時段，有些人喜歡每週只限制兩天卡路里攝入，這種方法被稱為 5:2 間歇性斷食法。

總之就是隨著身體衰老，少吃一點對健康有益，雖然現在醫學進步能夠讓人活的更長壽，但老年生活如果仍能保持健康，長壽才有意義。

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