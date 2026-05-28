台灣年輕人買不起房又低薪 股市成唯一希望

【文‧黃嬿】

通貨膨脹無盡頭，台灣年輕人房子買不起，孩子生不起，薪資也跟不上中位數，但至少還有股票。外媒採訪台灣年輕人瘋股現象，稱現在台灣暴漲的股市，已經成為年輕人唯一希望。

年輕人雖然還沒有累積一桶金，但聽到街頭巷尾，親戚朋友紛紛在討論股市，愈來愈多人把月薪拿去買股，特別是 ETF，已經成為一種全民運動。其實開始有固定收入之後，把一部分拿去投資是正常的事，不同的是二十年前投資的是海外市場，如當時剛開始蓬勃發展的金磚國家，現在是台股，而且投資更為衝動。

他們希望股市能讓他們快速致富。受訪者稱，他不可能永遠依靠積蓄買房，除非中樂透，否則投資可能是唯一希望，他也準備投更多錢進去。

這場投資運動，被新加坡媒體稱為「台灣股市正在經歷一場明顯的青年繁榮 」，證交所數據顯示，3 月新增交易帳戶約 16.2 萬個，創下單月新增帳戶數量最高紀錄。其中，六成帳戶由 30 歲以下人士開設。

2020 年引進的零股交易也推波助瀾，投資門檻降低，讓資金有限的人開始投資。現在 30 歲以下投資人佔零股交易總量的四分之一以上，近半數台灣投資人都投資 ETF，其中 20 多歲的投資人參與度最高。

截至 4 月中，台灣上市股票的總市值達到 4.14 兆美元，超過英國，成為全球市值第七大的市場。根據雅虎台灣 2025 年投資行為調查，超過六成的 Z 世代現在是活躍投資者，而近七成的人表示，他們願意承擔更高的風險。

生活成本危機下的曙光

台灣財經教授解釋，「台灣年輕人明白，現在是一個很好的長期投資機會，因為對他們中的大多數人來說，他們的工資根本不足以支持他們最終的退休計畫。」

年輕人想要藉由股市面對生活成本高漲的壓力。國際貨幣基金組織 (IMF) 數據，到 2025 年，台灣的人均收入將達到 37,827 美元，在亞洲排名第四，僅次於新加坡、澳門和香港。但台灣以科技為中心的經濟發展，主要惠及特定產業，而非廣大勞工。

除了蓬勃發展的晶片行業之外，其他行業的薪資水平，多年來一直停滯不前，過去十年實際薪資的年均增長率僅為 1% 左右。求職網站 Yes123 2 月一項調查，64% 的員工三年內沒有漲過薪水，而 13.1% 的員工十年內沒有調整過薪水。

因此，雖然台灣的人均收入已經超過日本和韓國，但除非他們在科技業的頂尖崗位上工作，否則大多數員工都感受不到這些紙上數據 。

全球年輕人投資趨勢

年輕人投資不是台灣獨有，全球三分之一的 Z 世代大學就開始投資，相比千禧世代只有 15%，嬰兒潮世代比例只有 5%。Z 世代平均 19 歲就開始投資，千禧世代是 25 歲，X 世代是 32 歲。年輕人交易頻率也高於長輩，將近五成一週就交易一次。

年輕人積極投入股市，是因為他們這輩子還沒有看過股市大跌。專家警告稱，不應將股市視為快速致富的工具，人們總是忘記收益也會很快消失。年輕、經驗不足的投資者應該放眼長期投資，太頻繁交易最後可能落得一場空。

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