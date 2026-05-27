老化速度不只取決基因 研究：住哪裡也有關

【文‧黃嬿】

決定老化速度的因素，可能不只來自基因。雖然基因在老化過程中扮演關鍵作用，但一項針對世界各地人群的新研究顯示，重要的不只是一個人的出身，居住的地理位置似乎也會影響老化速度。

史丹佛大學遺傳學家從世界各地招募 322 人進行深入分析，他們分別具有歐洲、東亞和南亞血統。研究人員不只研究 DNA，還納入各種健康生物標記物，如蛋白質、脂肪、腸道細菌、免疫標記和代謝物，將所有指標結合起來建構出一個人生物學全面圖景。

研究發現，擁有共同祖先的人，無論生活在世界何處，都擁有相似的基因、腸道菌叢和新陳代謝基礎。還有證據顯示，南亞裔人群比其他族群接觸到更多的病原體。歐洲血統族群的腸道微生物群多樣性較高，體內與心血管疾病相關的代謝物含量也高於其他人。無論參與者居住在何處，這些觀察結果都保持不變，這凸顯遺傳因素對生物學產生重大影響。

環境影響生物年齡

然而，遠離家鄉的生活也帶來一些變化，且在不同人群中出現特定模式。其中一項最引人注目的發現與生物年齡有關，即身體細胞和組織看起來有多老，而不是人類的實際年齡。

當人們從祖先居住地，遷移到新的地方時，他們的生物學特性會受到可測量的影響，包括與新陳代謝，以及脂質或脂肪加工相關的生化途徑，還有腸道微生物群都出現明顯變化，顯示環境會改變基因的行為方式，因此兩個具有相似遺傳背景的人，搬遷到不同的地區，可能會有不同的老化模式和疾病風險。

譬如，居住在東亞以外地區的東亞人，比居住在東亞地區的東亞人表現出更快的生物老化速度。對歐洲人來說，情況則相反，居住在歐洲的人，比居住在北美的人表現出更早的生物老化。

基因與環境共同作用

這項研究讓研究人員驚訝的是，即使人們搬到幾千里之外，種族也會對免疫力、新陳代謝和微生物組產生持續的影響，同時，我們居住的地方，也會對關鍵分子通路產生重大影響，甚至會影響我們細胞的衰老方式。研究人員認為，這些差異可能是由多種因素共同造成的，包括飲食、接觸污染、醫療保健、壓力、生活方式，以及搬遷後腸道微生物群的變化。

研究還發現，一種與維持染色體保護帽相關的基因，端粒酶基因活性，與腸道微生物奧斯氏螺菌科 UCG-002 之間有關。這種腸道微生物與端粒酶之間的聯繫，是由一種名為鞘磷脂的脂質介導的，揭示腸道微生物群在老化過程中扮演關鍵角色。

這項研究清楚揭示，基因沒有決定一切，我們的生物學是由我們的遺傳祖先，以及我們居住的地方共同塑造。研究成果已發表在《細胞》雜誌。

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