對健康者無害 咖啡因不會增加高血壓風險

【文‧黃嬿】

早上一杯拿鐵，下午可能會想再來一杯醒腦，但又擔心咖啡因攝取過量導致高血壓。現在科學研究釐清咖啡與血壓之間的長期關係，咖啡因確實會導致血壓暫時升高，但只是短暫現象，實際上咖啡益處大於壞處，咖啡中的一些天然化合物，甚至有助於促進血管健康。

健康的血壓讀數是收縮壓低於 120 毫米汞柱 (mmHg)，舒張壓低於 80 毫米汞柱 (mmHg)。血壓讀數持續達到 140/90 或更高即被歸類為高血壓。

高血壓常被稱為沉默的疾病，因為它通常不會引起任何症狀，但如果不及時治療或控制不當，高血壓會增加心臟病發作和中風的風險，並加重現有的心臟和腎臟疾病。

血壓短暫波動

咖啡因會透過加速心跳和收縮血管來短暫升高血壓。咖啡、可樂、能量飲料和巧克力中的咖啡因，會使收縮壓升高 3~15，舒張壓升高 4~13，這種效應在不常喝咖啡的人，或本身就患有高血壓的人身上更明顯，對於已經患有高血壓、心臟病或肝病的人來說，這種影響可大可小。

但是人體會代謝咖啡因，飲用咖啡後，血液中的咖啡因濃度通常在 30 分鐘到 2 小時之間達到高峰，半衰期為 3~6 小時，在此期間血液中的咖啡因含量會下降約一半。

對正常人無長期影響

人體代謝咖啡因的速度受多種因素影響，除了年齡之外，遺傳因素是關鍵差異所在，有些人天生就能比其他人更快分解咖啡因，常喝咖啡的人耐受性較高，可更有效清除體內的咖啡因。這種情況因人而異，有些人即使經常攝取咖啡因，仍然會對咖啡因敏感。

重點是，對一般健康成年人而言，咖啡因不會提高罹患高血壓的風險。日本一項研究，針對超過 18,000 名年齡在 40~79 歲之間的成年人進行 19 年的追蹤調查，其中約有 1,800 名參與者患有嚴重高血壓，定義為收縮壓 160 或更高，或舒張壓 100 或更高。

在該群體中，每天喝兩杯或更多咖啡的人，死於心血管疾病的風險，是不喝咖啡的人的兩倍。但研究人員並未發現血壓正常或輕度，收縮壓 140-159 或舒張壓 90-99 患者的風險同樣增加。另外一項涉及數十萬人的大型研究，也沒有發現強有力的證據顯示長期攝取咖啡與高血壓風險之間的關聯。

咖啡的天然成分

此外，科學家認為，咖啡的成分遠不止咖啡因，咖啡還含有許多天然化合物，如類黑素可以調節體液平衡和參與血壓控制的酵素。另一種名為奎尼酸的化合物與降低收縮壓和舒張壓有關。研究人員認為，咖啡因可能有助於血管更有效發揮作用，使其更容易應對壓力變化。

專家建議，對健康的人而言，盡量將咖啡攝取量控制在每天四杯或以下，在最終的科學數據出爐之前，常識和適度才是最好的指導原則。

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