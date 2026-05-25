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為何 90% 人類是右撇子？研究解答：與「直立行走」、「大腦擴張」演化有關

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

現代人類慣用手近乎壓倒性的偏好右手，其他靈長類動物也不曾見過如此極端現象，儘管科學界過去數十年對大腦、基因與發育進行大量研究，人類為何壓倒性成為右撇子，始終是個演化謎團。

直到近日，英國牛津大學團隊發表於《PLOS Biology》期刊的最新研究捎來解答，指出右撇子現象與人類演化過程兩大決定性特徵密不可分：雙足直立行走、大腦容量急劇擴張。

牛津大學人類學學院 Thomas A. Püschel 博士團隊聯合雷丁大學 Chris Venditti 教授團隊，彙整 41 種猴類與猿類、共計 2,025 種個體的龐大數據庫，利用貝葉斯模型檢驗現有主要假設以解釋人類用手習慣演變，包括工具使用、飲食、棲息地、體重、社會組織、大腦大小、移動方式等因素。

首先，自然界有一套規律可解釋所有靈長類動物，但人類明顯游離於這套規律之外，直到研究人員將 2 個關鍵因素──腦容量、手臂與腿的相對長度加入模型，人類差異性便消失了，換句話說，只要將直立行走與龐大腦容量納入考量，人類演化就不再像個異類。

該模型顯示，早期人類只展現輕微右撇子偏好，與現代類人猿大致相似，但隨著人屬出現，右撇子趨勢明顯增強，一路歷經匠人（Homo ergaster）、直立人（Homo erectus）、尼安德塔人（Homo neanderthalensis）演化階段，最後在智人身上達到極端偏好。

人屬唯一一個例外是佛羅勒斯人（Homo floresiensis），這類人種的右撇子預測傾向非常弱，完全符合模型推論，因為佛羅勒斯人特徵為大腦、體型較小，身體結構適應於「直立行走與攀爬」混合模式，而非完全雙足行走。

雙手解放後的自然演化抉擇

綜上所述，研究結果支持「兩階段」演化：第一階段為直立行走，雙手不再用於移動，為精細、側化手部動作創造新的「演化選擇壓力」；第二階段為大腦重組，隨著腦容量變大與腦區分工模式加劇，原本輕微的右手偏好性被進一步自然「放大」鞏固，最終演化成現代人幾乎普遍的右手慣用模式。

該研究也明確提出尚待釐清的問題，比如文化是否扮演鞏固人類右手優勢的角色？既然右撇子具備演化優勢，為何群體中僅占少數的左撇子能在演化過程持續存在？

此外，鸚鵡、袋鼠等動物也觀察到特定肢體偏好，是否暗示動物界存在更深層次的趨同演化（兩類親緣關係很遠的生物，因長期處於相似生活環境而演化出相似特徵）？這些都有待科學界進一步挖掘。

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