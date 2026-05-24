每日一份杏仁果 可增加腸胃益菌數量、調節新陳代謝及食慾

【文‧Emmastein】

嘴饞之際不妨以杏仁果代替精緻零食，新研究發現每日攝取一份杏仁果可以改善腸道菌落，降低多種發炎訊號，並增加與飽足感相關的天然荷爾蒙釋放。

該研究針對 15 名超重/肥胖成年人進行試驗，受試者需完成兩個為期 4 週的飲食階段，其中一組攝取典型美式正餐搭配零食，如精製穀物、黃油、起司，另一組正餐卡路里相似，但零食替換為每天攝取 42.5 克杏仁果（Almond）。

研究發現，攝取杏仁果零食會增加普拉梭菌（Faecalibacterium prausnitzii）數量，這是腸道內一種能產生丁酸鹽的益生菌，丁酸鹽則是有助滋養結腸內壁並降低發炎反應的代謝物。

研究人員表示，杏仁果雖然未明顯改變整體腸道菌叢多樣性，但腸道生態系統發生更針對性轉變，包括特定有益微生物表現出生存優勢，同時與不良腸道環境相關的細菌數量有所減少。

分析還發現糞便化學成分亦改變，攝取杏仁果會增加植物來源的糖類，可做為腸道微生物活動燃料，如來自杏仁果細胞壁的木糖、阿拉伯糖。此外，糞便中有幾種氨基酸減少，可能代表腸道細菌更積極消耗這些物質。

降低發炎指標，提升 GLP-1 飽足感荷爾蒙

血液樣本分析則揭開代謝與發炎反應變化，攝取杏仁果後，TNF-α、IL-1β 等多種免疫訊號也較低，整體模式表明杏仁果可能有助減少與超重及代謝壓力相關的發炎反應。

與對照組相比，食用杏仁果的實驗組人員體內 GLP-1（人體進食後腸道分泌的天然荷爾蒙） 、Peptide YY（腸道細胞分泌的天然食慾抑制劑）濃度皆提升，其中 GLP-1 是熱門減重藥物鎖定的關鍵荷爾蒙，主要負責調節血糖、增加飽足感。

實驗數據呈正面結果，不過研究團隊坦言研究仍有侷限，畢竟最終分析樣本數僅 15 人，每階段試驗僅持續 4 週，未來還需更大規模、時間更長的臨床試驗確認這些變化是否具備長期效果。

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