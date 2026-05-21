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矽谷蔓延 AI 焦慮 各階層都快樂不起來

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Patrick Nouhailler CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Patrick Nouhailler CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

AI 革命帶來的改變，被視為宛如鐵路時代一樣廣泛且重大，在這個時代，能夠參與到這場運動的核心，是三生有幸，但矽谷那些高科技公司的員工，卻沒有人感到快樂。一名矽谷人分析，這個產業的所人都處於焦躁不安的狀態，在極富的那一端，他們雖然已不再追逐金錢，但面對不確定的未知同樣焦慮，而在中間層的人卻感覺自己在下沉，入門的人正在被淘汰。

Layoffs.fyi 追蹤數據顯示，今年美國已有超過 10.8 萬名科技從業人員被裁，包括思科、LinkedInPayPalMeta 和亞馬遜等藍籌公司的員工。今年才過一半，裁員人數就已經接近去年全年人數，與去年預期相反，去年預期今年裁員規模不會那麼劇烈。報告認為，2026 年裁員規模，可能與以往經濟衰退時期的裁員規模相當。

Layoffs.fyi 網站創始人表示，幾乎沒有證據顯示，AI 能夠真正取代被裁員員工的工作，然而，像 Meta 和亞馬遜這樣的公司在 AI 投資上投入巨資，因此需要在其他方面削減成本，裁員就是他們的應對之策，這些公司希望 AI 能夠在員工人數減少的情況下提高生產力。

目標感不明、擔心被取代

舊金山是 AI 的匯聚之地，創投公司 Menlo Ventures 合夥人 Deedy Das 分析，在矽谷，站在 AI 革命浪尖上的人，即使短時間內就賺到一生財富，也沒有從此安枕無憂，再多的財富對他們而言已無意義，他們反而擔憂，只要放鬆就會跟不上這場變革，他們也不願賣掉公司提早退休，因為他們還年輕，害怕失去關注度與影響力。

對於年收入不到 50 萬的中產而言，則是害怕被 AI 取代，許多軟體工程師感覺畢生所學的技能已經過時。中階管理者也感到不滿，因為新一輪的「扁平化」浪潮正在抬頭，他們看到大勢所趨，許多公司的中層管理職位正在被掏空。

新型生存恐懼

AI 新創已經帶來一種清晰的模式，公司發展速度更快，但人員更少。一些公司，員工只有 50 人左右，就能達到 5 千萬美元的營收，過去，一家軟體公司通常需要 250 人的規模，未來也可能會出現 50 人或 100 人的獨角獸公司。一家上市公司未來也可能只有 200 名員工。現在在矽谷規模最大的公司裡，員工人數動輒超過 10 萬人。

業內人士指出，這是一場略顯不尋常的技術繁榮，參與其中的人們對現狀感到非常焦慮，許多人也感到束手無策。現在矽谷蔓延的是一種新型的生存恐懼，有些人組成自救會，透過各種管道積極找工作，有些人甚至計劃徹底離開這個行業，或離開美國，回到生活成本較低的地方。

雖然愈來愈多企業 CEO 與經濟學家相信，AI 革命到後來，將刺激各行各業對勞動力的需求，催生出更多元化的經濟格局。但前期要先熬過巨額投資、結果不明的動盪時期。對於每天要繳帳單的人而言，他們沒有餘力去期待那個繁榮的未來。

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