不是只有熱量，部分無酒精啤酒比一般啤酒含更多維生素 B6

【文‧Emmastein】

酒類長期被視為社交場合代表性飲品，但近年研究開始關注它除了風味，是否也具營養價值。最新研究指出，不論傳統啤酒或新興淡啤酒（少量/不含酒精），都含相當程度維生素 B6，部分無酒精啤酒含量甚至高於一般啤酒，顛覆大眾對啤酒「只有酒精與熱量」的印象。

維生素 B6 是身體無法自行合成的必需維生素，對大腦、血液、免疫系統至關重要，然而歐洲約五分之一青少年 B6 攝取不足，美國約十分之一成人攝取量不達標，長期缺乏 B6 與憂鬱症、心血管疾病、慢性發炎有關聯。

多數啤酒都含相當程度維生素 B6，因為釀酒原料如：大麥、小麥、啤酒酵母本身即 B6 來源，而近年無酒精（NA）啤酒成為受歡迎酒類，但不清楚啤酒去除酒精後，B6 維生素含量是否隨之流失。

研究團隊對此分析市面上 65 種不同啤酒，發現以大麥釀造的博克啤酒維生素 B6 含量最高，平均約 808 微克/公升；其次為淡啤酒（NA beer，也稱低醇啤酒）、黑啤酒、小麥啤酒；米啤酒維生素 B6 含量最低。

不過，完全發酵後去除乙醇的淡啤酒具更高維生素 B6 含量，研究取用的一般拉格淡啤酒平均提供美國建議維生素 B6 攝取量 20%，而一款低醇拉格淡啤酒提供將近 59%。

雖然啤酒含有比過去認知更多的維生素 B6，但這不是讓你暢飲啤酒的理由──酒精健康風險遠大於 B6 益處，想補充維生素 B6 有其他更好選擇，許多日常食物包括魚類、動物內臟、馬鈴薯、非柑橘類水果、大豆、豆類、花生等，都是更安全攝取來源。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】