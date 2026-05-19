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睡多睡少都影響器官衰老 新研究：最理想睡眠時間每天 6.4~7.8 小時

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：AI 生成）
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【文‧Emma stein】

睡眠時長與身體整體健康程度息息相關，一篇新研究進一步表明，睡太少或睡太多幾乎與所有器官加速老化有關，最理想睡眠時間落在每天 6.4～7.8 小時之間。

老化時鐘（Aging clock）是根據人體生物數據如：血液、蛋白質、DNA 甲基化，利用機器學習法估算一個人的「生理年齡」與實際年齡差多少之指標。

針對各個器官建立專屬老化時鐘，哥倫比亞大學羅伊與黛安娜瓦格洛斯內外科醫學院（VP&S）放射學家 Junhao Wen 團隊分析英國生物資料庫（UK Biobank）50 萬名參與者數據，根據 17 個器官系統 23 個老化時鐘評估一個人的睡眠時間與生物年齡關聯性，發現相當協調一致的 「U 形模式」：

每天睡眠少於 6 小時或多於 8 小時，器官衰老速度都加快，而每天睡眠時間落在 6.4～7.8 小時之間的人，衰老程度最輕微。

Junhao Wen 強調，睡眠不足或睡眠過多都可能加速大腦、心臟、肺臟、免疫系統等多個器官老化，支持睡眠在大腦與全身協調網路維護器官健康的重要性，包括促進代謝平衡與免疫系統正常運作。

研究強調這不代表睡眠時長直接等於影響身體老化，而是說睡太少或睡太多可能是健康狀況不佳警訊，比如隱藏慢性疾病、代謝失衡、精神問題等。

新論文發表在《自然》（Nature）期刊。

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