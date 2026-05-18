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閱讀能力太差 美研究：學生成績倒退十年

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

智慧手機出現後，全世界都進入閱讀能力大倒退的時代。這幾年美國教師稱許多學生缺乏閱讀和理解能力，甚至對學生識字率大幅下降表示擔憂，現在有直接證據應證這種趨勢，美國頂尖教育專家長期研究發現，現在全美國學生處於長達十年的「學習衰退期」，不分貧富，成績都比 10 年前的同齡人差。

美國一名高中生最近上傳一則影片，內容是要求他的朋友閱讀三個簡單的英文句子，發現他們全都有閱讀障礙，貼文獲得超過 170 萬個讚和數千條評論。一位用戶回應道，「這太可怕了，這些人將會是我們未來的醫生和律師」。一些教育工作者也發表看法，指出他們也有類似經驗，學生識字率持續下降真實存在的趨勢。

不分貧富都在退步

哈佛大學、史丹佛大學和達特茅斯學院的學者一份新研究，分析美國 38 個州 5 千多個學區的三年級到八年級的州級考試成績。結果顯示，與十年前相比，83% 的學區閱讀成績下降，70% 的學區數學成績下降。成績下降的趨勢遍及富裕和貧窮學區，並且跨越種族和地理界限。

而且研究發現，成績下滑不是因為疫情期間封鎖在家線上學習造成的，而是長期趨勢。2017~2019 年，學生的閱讀能力下降的幅度，與疫情期間下降的幅度一樣大，而且到 2024 年，閱讀成績繼續以類似的速度下降。退步最大的是成績最差的學生群體。

政策與手機同步影響

研究人員釐清一個成績衰退的時間點，主要是在 2010 年代中期。研究發現，1990 年以來，學生的考試成績一直在提高，但 2010 年中就突然下降，他們認為與教育政策和手機使用趨勢有關。

2015 年美國政府終止《不讓一個孩子掉隊法案》，等於放鬆政府對學校的問責制。該法律於 2002 年簽署，要求所有學生在閱讀和數學方面達到熟練水平，未能取得進步的學校將面臨處罰。立法之後，學生的考試成績普遍上升，成績較差的學生進步最大，尤其是數學。

這項法律在許多教育工作者和家長中極不受歡迎。批評者認為，它過度強調考試，迫使學校為了應試而教學，而減少對其他重要科目，如藝術或社會研究的投入。 2015 年，美國國會廢除這項法律，許多州也降低相關要求。雖然該法不是萬靈丹，但教育專家認為，學校問責制確實能改變教師、管理人員，或許還能改變家長和學生的行為。

大約在同一時間，電子裝置在家庭和學校中迅速普及。智慧型手機、社群媒體和個人化學校筆記型電腦侵占所有人的時間，且降低學生的專注力和堅持性。如今，近三分之一的青少年表示他們「幾乎從不或從不」為了消遣而閱讀。

美國教育專家警告，現在學生不愛閱讀，學校對學生的要求也降低，課程也簡化，這是一個巨大的問題，但卻沒有得到足夠的重視，強調「要成為真正熟練、流暢、熱愛閱讀的人，除了大量閱讀之外，別無他法。」

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