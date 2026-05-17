貧富不均惡化 財富將一代不如一代

文‧黃嬿】

億萬富翁階級不斷壯大，而中產階級卻在萎縮，疫情後的 K 型經濟加劇這種分化。最新數據顯示，美國的財富不平等程度已達到近四十年來的最高水平，川普政府的經濟政策似乎越來越有利於富人。美國經濟學家直言，隨著美國收入不平等加劇「你的孩子將來會比你窮」。

根據聯準會數據，到 2025 年第三季，美國最富有的 1% 的家庭控制全國近三分之一的財富，是自聯準會 1989 年開始追蹤該數據以來的最高比例。其中，最富有的 0.01% 的家庭，也就是最富有的人控制高達 14.5% 的財富。

政策傾向有利富人

樂施會 2025 年報告，1989 年至 2022 年間，美國最富有的 1% 的家庭獲得的財富至少是中位數家庭的 101 倍。這種差距預計還會擴大，川普的《一項宏偉法案》中的稅收改革，預計將在 2027 年使收入最高的 0.1% 人群的稅單減少約 311,000 美元，而收入最低的家庭預計將面臨更高稅收。

經濟學家稱這是「幾十年來最大規模的向上財富轉移」。當然，減稅並不是造成這種日益擴大的差距的唯一原因，經濟學家 Gary Stevenson 表示，過去三十五年來，收入不平等現象急劇加劇是「有意採取的政策選擇」，目的是抑制普通家庭的工資，加速頂層人群的收入增長，他計算，如果中產階級家庭的收入自 1979 年以來一直保持與平均收入成長同步，那麼他們今天的收入「大約會高出 3 萬美元」。

通膨壓垮普通收入者

疫情之後，美國經濟已經呈現「K 型」特徵，收入處於較高水準的人，比絕大多數中等收入者享有更大的利益。失控的通貨膨脹對經濟弱勢者打擊最大。紐約聯邦儲備銀行發現，為了應對高油價，低收入美國人在 3 月減少約 7% 的汽油消費量，但由於油價上漲，他們的支出仍然增加 12%，而高收入家庭的消費習慣基本上保持不變。

同時，住房成本上漲速度超過收入成長速度，使得年輕一代更難實現擁有房屋的夢想。薪資成長未能跟上通貨膨脹的步伐，而教育成本卻飛漲，導致學生進入職場時背負著沉重的債務，同時還要擔心被人工智慧取代。當財富不平等現象迅速加劇，會直接導致貧困人口迅速增加，生活水平迅速下降。他直言，日益加劇的不平等代表「你的孩子會比你更窮」。

貴族社會再起

1776 年出版的《國富論》，經濟學家早有預言，寫道，「哪裡有大量的財產，哪裡就存在巨大的不平等。一個非常富有的人背後，至少有五百個窮人，少數人的富裕，是以多數人的貧困為前提。」

人們需要明白，我們生活在一個並非無限總和的世界裡，在一個資源有限的體系中，極少數人累積的巨額財富，必然導致絕大多數人幾乎沒有或根本沒有生產性資產。而當一小撮精英控制幾乎所有資產，土地、公司和房產時，其餘人口就只能租借必需品。世界經濟論壇 (WEF) 還美化了這種分化的社會，預言 2030 年服務化時代，「你將一無所有，但你會很快樂。」對於廣大的中產階級，你只能相信這樣的世界將是美好的。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】