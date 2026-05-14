「滾動式通膨」讓體感變差 也是財富的隱形殺手

【文‧黃嬿】

房市漲完換股市暴漲，台灣人錢淹腳目，但也有很多人沒有投資，靠薪水度日，導致貧富差距更大。經濟學家警告，財富的隱形殺手可能不是經濟衰退，而是通貨膨脹，他們認為，通膨已有黏著性，如果通膨持續居高不下，沒有資產的人會陷入困境，有投資的人也會面臨挑戰。

美國今日將公布 4 月消費者物價指數數據，目前市場預期通膨率將達到近三年來最高，年漲幅達 3.7%。華爾街投資機構 Inflation Insights 預測，由於汽油價格居高不下，5 月通膨率可能超過 4%。

經濟學家普遍認同，數十年的低通膨時代即將結束，世界正在邁入新階段，結構性因素將導致未來幾年通膨持續上升。摩根大通經濟學家表示，美國經濟可能正走向新通膨時代，可能對財富構成「潛在的風險」。他們預計，消費者物價成長將高於聯準會 2% 的目標，而「滾動式」通膨衝擊將成為常態。

「滾動式通膨」(Rolling Inflation) 指經濟體不同產業、地區或商品價格， 不同時間點出現通膨壓力或衰退，非所有產業同時崩潰的現象，這種模式使經濟看起來名目 GDP 數據尚可，但體感經濟低迷。

因此經濟體整體看起來未陷入嚴重衰退，但各產業輪流面臨高物價、高成本，導致民眾體感物價持續高漲。滾動式通膨是長期、緩慢但結構性的通膨壓力，它讓經濟在「溫和衰退」與「高物價」之間徘徊，使經濟呈現「局部寒冬、整體不坍」狀態。

供給衝擊通膨遠未結束

摩根大通經濟學家認為，1970 年代通膨危機十年，美國經歷兩次通膨危機，消費者物價 1980 年達約 14% 高峰。這次經濟學家預測通膨不會下跌，不同之處在於，戰爭也影響其他關鍵的經濟要素。

這次不只是能源價格衝擊，荷莫茲海峽關閉，還影響到中東出口的許多大宗商品，例如鋁、鋼鐵、化肥等。現在剔除食品和能源價格的核心通膨率尚未大幅上升，但預計未來幾個月將會出現這種情況。運輸成本飆升會帶來次級效應，進而反映在食品價格上。之後，由於精煉產品和化肥供應中斷，預計今年晚些時候還會出現新一輪價格上漲。

財富正在縮水

報告指出，1970 年代令人不安的教訓，就是價格衝擊連續發生時，可能很快就正常化。今年即將進入疫情爆發引發高通膨的第六年，累積性衝擊已將通膨嵌入經濟行為，家庭和企業對物價上漲的敏感度日益提高，增加通膨自我維持的風險。

物價上漲的情況下，經通膨調整後，實際工資很可能持平或下降。目前就業市場幾乎沒有證據顯示薪資上漲與物價上漲同步，這正是 1970 年代通膨危機的關鍵催化劑。

通膨持續走高對投資者而言也是一個風險，傳統 60/40 股票債券投資組合可能不再有效，建議投資者可以投資與大宗商品相關的資產，特別是股票、基礎設施和房地產對沖通膨風險。

Seekingalpha 財經作家直接坦言，通膨尚未遏制，雖然 AI 或許使五至七年後變成通縮，但幾年內對沒有資產或持有錯誤資產的人可能會非常艱難。

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